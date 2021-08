La cantante británica Jessie J afirma no poder cantar varios meses después de ser diagnosticada con una rara enfermedad

La cantante británica Jessie J reveló este jueves que no puede pasar un día entero sin sentir dolor en la garganta, una condición que está afectando su capacidad para cantar.

"Ayer intenté cantar una canción que normalmente puedo cantar con facilidad, y no pude", se quejó la artista a través de su cuenta en Instagram.

El año pasado, Jessie J, de 33 años, tuvo que pasar la Nochebuena en un hospital tras quedar completamente sorda del oído derecho y ser incapaz de caminar en línea recta. Fue diagnosticada con la enfermedad de Ménière, un trastorno del oído interno que afecta al equilibrio y la audición, y entre cuyos síntomas se encuentran vértigo o mareo, la pérdida de audición, presión en el oído, náuseas y dolor de cabeza.

"Seis meses después y todavía no puedo pasar un día entero sin dolor en el cuello medio/garganta", escribió este jueves la cantante. "El problema que tengo no es mi voz, sino que está afectando mi voz. Y bueno… lloré. Por horas. Me permití sentir la parte rota de mí que a veces sé que ignoro cuando no debería", continuó.

Según la artista, su incapacidad de cantar no se debe a sus cuerdas vocales, ya que están "sanas". "Es algo a su alrededor. La columna vertebral, tiroides, alergia. Quién sabe. Continúan las pruebas", dijo.

"El 95 % del tiempo estoy bien. Positiva y fuerte. [...] Pero ese 5 % aumentará si no se reconoce. Entonces sí, a veces, como ayer, me rompo. Toda esperanza desaparece. Me siento tan perdida y tan sola", lamentó Jessie J, que recibió un amplio apoyo en los comentarios.

"Para cualquier otra persona que esté pasando por un período de prueba. Te siento. Te veo. Vamos a salir de esto. Los amo a todos", concluyó la artista.