Banksy confirma en un video la autoría de varias nuevas obras aparecidas recientemente en Inglaterra

El artista callejero Banksy publicó en su cuenta de Instagram un video titulado 'A Great British Spraycation', en el que se atribuyó la autoría de una serie de nuevas obras de arte urbano que aparecieron recientemente en varias ciudades del este de Inglaterra.

En las imágenes, que van acompañadas de una interpretación en acordeón de la canción 'Dance Monkey' de la cantante australiana Tones & I., se ve al artista viajando en una autocaravana con una nevera llena de aerosoles y dejando sus obras en las ciudades de Lowestoft, Gorleston, Oulton Broad, Cromer y Great Yarmouth.

En el que es su primer 'post' en la red social en más de cuatro meses, Banksy, cuya identidad real se desconoce, disipó los rumores que rodearon la aparición de los grafitis a principios de agosto.

La primera de las obras muestra a una pareja que baila en el techo de una parada de autobús y a un hombre que toca el acordeón sentado en ella, y apareció en Great Yarmouth el viernes pasado.

En Lowestoft, Banksy pintó una gaviota sobre un contenedor de basura, así como un grafiti de unos niños jugando a ser piratas en una canoa abandonada junto con la frase escrita 'We're all in the same boat' ('Estamos todos en el mismo barco'). Frente a una playa de Lowestoft el artista también dejó pintada una rata que bebe un cóctel en una tumbona.