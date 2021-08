VIDEO: Mike Tyson, de 55 años, sorprende a los aficionados con una increíble velocidad de golpe y un ataque sólido durante un entrenamiento

El excampeón del mundo absoluto en pesos pesados, Mike Tyson, mostró este viernes en su cuenta de Instagram una parte de su entrenamiento, durante el cual la leyenda del boxeo, de 55 años, demostró una velocidad de golpe vertiginosa y un ataque sólido.

"No me obligues a gritar tu nombre. Tu tripulación es de peso pluma, mis disparos te harán levitar", escribió Tyson, citando la canción 'Shook Ones Part II' de Mobb Deep.

El video rápidamente se ha viralizado y cuenta con más de 4 millones de vistas y miles de comentarios de admiración.

Tyson fue el campeón mundial indiscutible de peso pesado de 1987 a 1990 y fue el primero en su categoría de peso en tener los títulos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB) simultáneamente. Se retiró del deporte en 2005, pero a finales del año pasado volvió al 'ring' para un combate de exhibición con Roy Jones Jr., que terminó en un empate.

La excelente forma física de Tyson reavivó las esperanzas de varios aficionados de que el boxeador, que durante su carrera consiguió 50 victorias (44 por KO) y solo sufrió seis derrotas, pueda regresar al cuadrilátero. En enero, el legendario boxeador aseguró que "definitivamente" volverá al 'ring' en 2021 para participar en un combate de su liga deportiva Legends Only League.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!