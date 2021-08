Las autoridades de EE.UU. generan indignación al retirar el segundo hijo a una concursante de 'American Idol'

Una estadounidense que fue finalista del concurso 'American Idol' ha perdido la custodia de su bebé recién nacido después que hace unos meses las autoridades de EE.UU. entregaran a una familia de acogida a su otro hijo, de tan solo un año, informó NBC News.

Este miércoles, Syesha Mercado transmitió vía Instagram Live un video que muestra a agentes de la Policía del condado de Manatee (Florida) rodeando su automóvil e insistiendo en que entregara a su bebé.

La cantante les ruega a los oficiales que no se la lleven, explicando que la bebé aún es lactante. "¿Cómo pueden ustedes hacer esto? ¿No sienten nada?", pregunta la mujer antes de empezar a llorar. "Mi bebé tiene días y me la van a quitar. Me están quitando a mi bebé. No tienen corazón. Esto está muy mal", se lamenta. La grabación, que dura más de una hora, fue vista por más de 1,3 millones de personas y provocó la indignación de muchos usuarios de la red, que consideran que se trata de una injusticia e incluso acusaron a las autoridades de racismo.

Problemas en la familia de Mercado

A finales de febrero de 2021 el hijo mayor de la cantante, Amen’Ra, de un año de edad, fue llevado al hospital infantil Johns Hopkins de Saint Petersburg (Florida) por deshidratación. Sin embargo, la doctora que estableció este diagnóstico, Sally Smith, fue objeto de una investigación tras ser acusada de concluir erróneamente que varios padres maltrataban a sus hijos.

La Oficina del Sheriff del condado de Manatee justificó sus acciones por haber recibido información de parte del hospital de que el niño estaba "gravemente desnutrido". No obstante, Mercado cuestiona esta decisión. Al mismo tiempo, la mujer dio a conocer que un oficial del servicio de protección infantil la acusó de negarle a su hijo una inyección del vitamina B12 que recomendó el hospital.

Al salir del centro médico, el hijo de Mercado fue puesto en manos de los Servicios de Protección Infantil del condado de Manatee, que lo entregó a una familia de acogida sin que nadie preguntara a los padres si hay familiares o amigos calificados para albergarlo, lamentó Mercado. "Amen’Ra fue secuestrado por la fuerza y legalmente, [...] en ningún momento estuvo al borde de la muerte", subrayó la madre.

Al mismo tiempo, decidió crear una cuenta en GoFundMe con el objetivo de recaudar dinero para empezar un proceso legal y costear los honorarios de abogados. Hasta el momento de publicación del artículo recibió más 370.000 dólares.