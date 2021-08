La Embajada de EE.UU. en Afganistán reporta que se realizan disparos contra el aeropuerto de Kabul

La Embajada de EE.UU. en Afganistán advirtió este domingo en su página web del empeoramiento de la seguridad en el aeropuerto de Kabul, en medio de la evacuación del personal diplomático.

"La situación de la seguridad en Kabul está cambiando rápidamente, incluso en el aeropuerto. Hay informes de que se realizan disparos contra el aeropuerto. Por lo tanto, estamos instruyendo a los ciudadanos estadounidense a buscar refugio", reza el comunicado de la misión diplomática.

Este domingo EE.UU. comenzó a evacuar a sus diplomáticos de la Embajada en Kabul al aeropuerto de la ciudad. La evacuación tiene lugar un mes después de que Biden asegurara que no se repetiría lo sucedido en Saigón, al final de la Guerra de Vietnam: "No va a haber ninguna circunstancia en la que veas a gente siendo levantada del techo de una embajada de Estados Unidos desde Afganistán. No es comparable en absoluto". No obstante, el hecho provocó comparaciones en las redes sociales entre ambos sucesos.

A su vez, Francia decidió trasladar su misión diplomática al mismo lugar. Jean-Yves Le Drian, el ministro de Asuntos Exteriores francés, aseguró que la misión permanece "operativa y activa para proceder, en particular, con la evacuación de la totalidad de nuestros compatriotas que aún estén en el país".