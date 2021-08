Medios chinos advierten a líderes taiwaneses que no actúen como "peones" de Washington y ponen como ejemplo la caótica salida de EE.UU. en Afganistán

Varios medios chinos han expuesto como claro ejemplo para los líderes taiwaneses el "abandono" estadounidense de sus aliados afganos, instándolos a evitar lo que sería una infructuosa guerra con Pekín, ya que, de darse, la isla tendría que valerse por sí sola y acabaría colapsando en muy poco tiempo.

En un artículo publicado este lunes, el periódico estatal chino Global Times instó a los miembros del Partido Democrático Progresista (DPP) de Taiwán y sus seguidores a mantener la "cabeza sobria", con el fin de preservar la paz con medios políticos, en lugar de actuar como "peones estratégicos" de Estados Unidos.

"Por lo que sucedió en Afganistán, deberían entender que una vez que estallara una guerra en el Estrecho, la defensa de la isla colapsaría en horas y el Ejército estadounidense no vendría a ayudar. Como resultado, las autoridades del DPP tendrían que rendirse rápidamente, mientras que algunos funcionarios de alto nivel logran huir en avión", ejemplificó el diario chino.

Así mismo, explicaron que una guerra como esa supondría "costos impensables" para Washington, mientras que la supuesta importancia estratégica de Taiwán para EE.UU. demostraría no ser más que una "ilusión de las autoridades del DPP y las fuerzas secesionistas en la isla". "EE.UU. tendría que tener una determinación mucho mayor que la que mostró en Afganistán, Siria y Vietnam, si quiere interferir", subrayaron.

En un tono similar se pronunció la agencia de noticias Xinhua, al calificar a EE.UU. como "el mayor exportador de disturbios del mundo" y acusar a "su política hegemónica" de "provocar demasiadas tragedias humanas".

Los medios chinos no fueron los únicos en abordar las eventuales consecuencias de la abrupta retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán en medio de la rápida ocupación de Kabul por los talibanes. Por ejemplo, The New York Times se refirió al precedente que esto marca para los compromisos militares a largo plazo de EE.UU. ante sus socios, y aseguró que los efectos económicos y políticos de la toma del poder por los talibanes se sentirán en todo el mundo.