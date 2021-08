"Estaban ocupados regañando a Rusia": Moscú afirma que Occidente llega tarde en su intento de evitar una crisis migratoria en Afganistán

En lugar de trabajar para evitar el colapso migratorio desatado por la crisis en Afganistán, Occidente estuvo "buscando e inventando amenazas rusas ilusorias", ha aseverado este miércoles la portavoz de la Cancillería de Rusia, María Zajárova.

"¿Acaso no sabían qué se iniciaría cuando retiraran sus efectivos [de Afganistán]? No es posible que no supieran a dónde llevaría la situación", valoró la vocera.

Según Zajárova, las negociaciones en torno al tema deberían haberse iniciado hace meses y Occidente debería haber elaborado un plan de emergencia.

"¿Dónde está todo eso? Les respondo: estaban ocupados regañando a Rusia, ocupados buscando e inventando amenazas rusas ilusorias", sentenció.

Asimismo, Zajárova comentó las palabras del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, quien el 17 de agosto declaró que los talibanes "ganaron la guerra" y que la Unión Europea tendrá que "hablar con las nuevas autoridades en Kabul, sean quienes sean, para prevenir una crisis migratoria y humanitaria".

"[Josep Borrell] afirmó que [los miembros de la UE] tienen la intención de negociar con los afganos para la prevención de un colapso migratorio. Solamente quería señalar que las negociaciones para la prevención de un colapso migratorio deberían haber sido entabladas antes del comienzo del colapso migratorio. Así se hace normalmente", lamentó la portavoz de la Cancillería rusa.

* El movimiento talibán, designado como "organización terrorista" por el Consejo de Seguridad de la ONU, está declarado como grupo terrorista y prohibido en Rusia.