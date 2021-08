El ministro ruso de Defensa explica por qué la humanidad se encamina "a pasos agigantados" hacia el abismo

La humanidad se dirige rápidamente hacia un horizonte de catástrofe, debido a su tendencia a consumir bienes y recursos de forma irracional, opina el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, que también preside la Sociedad Geográfica de Rusia.

"Expresaré una idea que creo que no va a gustar a muchos. Me parece que la humanidad está avanzando a pasos agigantados hacia su propia perdición. Y la causa es su desenfrenado deseo de consumir", declaró Shoigú a la revisa geográfica Vokrug Sveta.

"Si tienes un conejo, te saciarás. Pero cuando tienes diez, necesitas un frigorífico o la carne se echará a perder. El frigorífico necesita electricidad para funcionar, lo que requiere quemar combustible, y necesitas extraerlo primero. ¡¿Pero por qué necesitas estos 10 conejos?! Sueño con que algún día todos se den cuenta de que llegó la hora de detener esta loca carrera de consumismo", dijo el ministro de Defensa.

Oriundo de la República de Tuvá, en Siberia, Shoigú recordó a su abuelo cazador, que uso como ejemplo de actitud respetuosa hacia los recursos de la Tierra.

"Iba a la taiga y capturaba un animal. Podría haber cazado más pero no lo hacía, porque sabía que no podría comer tanta carne y que tendría menos presas al año siguiente. Estas son las reglas creadas por el modo de vida y no por la burocracia", señaló.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!