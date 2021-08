China aumenta en 47,3 % la producción de circuitos integrados y rompe un nuevo récord

La producción de circuitos integrados (CI) alcanzó en China un nivel récord, que podría reducir la escasez mundial de semiconductores, informa South China Morning Post.

En julio pasado, la producción local marcó un nuevo récord mensual al llegar a 31.600 millones de unidades, luego de que en junio se reportara también una cifra sin precedentes, con 30.800 millones de CI. En total, China produjo en los primeros siete meses de este año 203.600 millones de chips, un 47,3 % más que en el mismo periodo del 2020.

No obstante, su producción de automóviles descendió en 15,8 % con respecto al año pasado.

El significativo incremento en la fabricación de semiconductores se explica por la alta demanda y por la incorporación de nuevos actores productivos a esa industria. Además, la producción de chips es una prioridad en el plan quinquenal de China.

Debido a esa elevada demanda, se relanzaron varios proyectos que permanecían inacabados por falta de financiación. En particular, el 7 de julio, la Huaian Imaging Device Manufacturer Corporation, un proyecto previsto para la provincia de Jiangsu, fue vendida en una subasta virtual por 1.660 millones de yuanes (260 millones de dólares) a Rongxin Semiconductor (Ningbo) Co. Ltd.