El secretario de Defensa británico advierte que la toma de poder de los talibanes en Afganistán "inspirará a otros terroristas"

El secretario de Defensa de Reino Unido, Ben Wallace, ha coincidido con la advertencia de la ex primera ministra Theresa May de que Afganistán podría convertirse nuevamente en un "caldo de cultivo para el terrorismo". En una entrevista este jueves en el programa 'Today' de BBC Radio 4, Wallace ha recordado que los Estados fallidos conducen a una explosión de la pobreza, el extremismo y el terrorismo, lo que plantea desafíos de seguridad. El ministro británico subrayó que la geografía no define el desarrollo del terrorismo, ya que los Estados fallidos pueden surgir en diferentes regiones del mundo.

Ben Wallace alerta que la toma del poder de los talibanes puede representar una amenaza para Occidente al favorecer el desarrollo de la ideología islamista extremista. "En todo el mundo los islamistas lo verán como una victoria. Eso inspirará a otros terroristas", sostuvo el secretario de Defensa, quien advirtió sobre las nuevas características del terrorismo, señalando que la "geografía cibernética" es ahora más importante que los territorios controlados, ya que los extremistas se organizan activamente en línea.

Wallace considera que la crisis en Afganistán impulsará especialmente a Al Qaeda. "No creo que nadie haya negado que Al Qaeda potencialmente vaya a ver esto como una oportunidad", destacó el funcionario. Por ese motivo, llamó a los países occidentales a "prepararse y equiparse", agregando que "tienen capacidades para lidiar con algo de eso". El ministro británico también expresó la esperanza de que, dado que los talibanes intentan reconstruir sus vínculos con el resto del mundo, se nieguen a acoger en su territorio a otros grupos terroristas.

En entrevistas anteriores, Wallace tachó de equivocada la decisión de Washington de retirarse abruptamente del país asiático y afirmó que las consecuencias se sentirán durante mucho tiempo.

El Ministerio de Defensa de Reino Unido decidió el pasado lunes aumentar su presencia militar en Afganistán para asegurar la evacuación de sus ciudadanos. En total, Londres planea enviar 200 efectivos, lo que elevará a 900 el total de militares británicos desplegados en el país. El secretario británico de Exteriores, Dominic Raab, aseguró que su Gobierno emprenderá esfuerzos para que los talibanes rindan cuentas por sus acciones.

* El movimiento talibán, designado como "organización terrorista" por el Consejo de Seguridad de la ONU, está declarado como grupo terrorista y prohibido en Rusia.