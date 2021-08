Muere Sonny Chiba, el actor japonés de 'Kiil Bill', por complicaciones de covid-19

Shinichi 'Sonny' Chiba, actor japonés y leyenda de las artes marciales que tuvo destacados papeles en películas estadounidenses como 'Kill Bill' y 'The Fast and the Furious: Tokyo Drift', murió este jueves a los 82 años, por complicaciones de covid-19, según confirmó su agente a Variety.

El actor nació el 22 de enero de 1939 e inició su trayectora en cine y televisión desde la década de 1960. Apareció en innumerables títulos japoneses, además de algunas películas estadounidenses populares, en los cuales mostró sus habilidades en las artes marciales, y más adelante pasó a coreografiar escenas de lucha en su carrera.