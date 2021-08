Mujer condenada por brujería en EE.UU. podría ser indultada después de más de tres siglos

Luego de que pasaran 328 años desde la fecha en la que una mujer del estado de Massachusetts (EE.UU.) fue declarada culpable de brujería, finalmente está a punto de recibir el indulto gracias a una curiosa iniciativa de un grupo de escolares, informa AP.

Elizabeth Johnson Jr. fue condenada a muerte en 1693 en pleno apogeo de los juicios por brujería en la ciudad de Salem. Y aunque su ejecución no se llevó a cabo, formalmente, nunca dejó de ser considerada culpable.

Ahora, la senadora Diana DiZoglio ha propuesto un proyecto de ley con el objetivo de limpiar el nombre de Elizabeth. La legisladora señaló que se inspiró en el trabajo de una clase de educación cívica realizado por niños de 13 y 14 años, quienes investigaron a detalle los hechos y los pasos a seguir para asegurarse de que fuera exonerada.

"Es importante que trabajemos para corregir la historia. Nunca podremos cambiar lo que les sucedió a estas víctimas, pero al menos, podemos dejar las cosas claras", sostuvo la DiZoglio.

Veinte personas de Salem y pueblos vecinos fueron asesinadas y cientos más fueron acusadas ​​durante un frenesí de injusticia puritana que comenzó en 1692, avivado por las supersticiones y el temor a enfermedades, entre otras causas. En los años posteriores, la mayoría de ellas fueron absueltas oficialmente, incluida la propia madre de Elizabeth.

Sin embargo, el nombre de Johnson, que tenía 22 años cuando fue sentenciada a la horca, nunca se incluyó en los registros de personas indultadas. Posiblemente, el hecho de no estar casada y que no tuviese hijos influyó en que los tribunales no la consideraran durante las rectificaciones.

El nuevo proyecto de ley pretende modificar la legislación de 1957, enmendada en 2001, para incluir a la mujer en el listado de personas que fueron acusadas ​​injustamente por hechicería. Si los legisladores aprueban la medida, ella será la última mujer considerada como bruja en ser absuelta, según la organización Witches of Massachusetts Bay.