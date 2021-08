Multimillonario tecnológico dona 180.000 dólares al ermitaño de 81 años que fue desalojado de la cabaña donde vivió por 3 décadas

Alexander Karp, director ejecutivo de la empresa de software Palantir Technologies, le dio una buena sorpresa a un ermitaño estadounidense que recientemente fue desalojado de su casa y al poco supo que se había quemado en un incendio: el empresario y filántropo le regaló 180.000 dólares para que reconstruya su cabaña en una nueva ubicación.

El ermitaño en cuestión es David Lidstone, de 81 años. Conocido como 'River Dave', llevaba casi tres décadas viviendo en una cabaña situada en un bosque de Nuevo Hampshire (EE.UU.). Se hizo famoso el pasado 15 de julio, cuando fue encarcelado bajo la acusación de ocupar ilegalmente una propiedad ajena, de un residente de Vermont, y por desacato civil. Se le dijo entonces que quedaría en libertad solo si aceptaba dejar ese predio.

La cabaña resultó destruida en un incendio este mes, poco antes de su liberación. Lidstone, por fortuna, consiguió luego una vivienda temporal para pasar el invierno.

Según contó en Facebook una amiga suya, Jodie Gedeon, el multimillonario le dio a Lidstone un cheque personal la semana pasada. Un portavoz de su compañía, con sede en Denver (Colorado, EE.UU.), confirmó a Concord Monitor la donación.

"¿Cómo puedo expresar mi gratitud ante algo así? Empiezo a llorar cada vez que pienso en ello", dijo Lidstone al medio. "Para un viejo leñador que siempre tuvo que trabajar, que alguien te dé esa cantidad de dinero, es algo increíblemente difícil de entender".

De otra parte, aseveró que no cree que pueda volver a ser un ermitaño. "Quizás las cosas que he estado tratando de evitar son las que realmente necesito en la vida", dijo a Associated Press.