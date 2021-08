López Obrador aclara que no se opone a la excarcelación del capo Miguel Ángel Félix Gallardo: ¿puede acceder a este beneficio?

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó este viernes que él no se opondría a una eventual excarcelación de Miguel Ángel Félix Gallardo, uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara, quien está preso desde hace 32 años por su presunta participación en el asesinato del agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de EE.UU., Enrique 'Kiki' Camarena Salazar.

"Si se termina de revisar este asunto (...) de que no tiene ya ningún pendiente porque ya cumplió con estar en la cárcel durante algún tiempo, si ya tiene derecho a salir, yo no me opongo a eso", dijo López Obrador en conferencia de prensa.

El mandatario apuntó que la Fiscalía General de la República (FGR) es la instancia encargada de revisar si existe "algún pendiente" en el caso del narcotraficante de 75 años. No obstante, López Obrador dejó abierta la posibilidad de que el capo se adhiera a un decreto de excarcelación que está siendo elaborado por la Secretaría de Gobernación (Segob) para beneficiar a adultos mayores.

"¿Usted le daría [a Félix Gallardo] la amnistía para reos de la tercera edad?", preguntó una reportera a López Obrador. "Si se justifica, en lo que se está elaborando, desde luego que sí", respondió el mandatario.

"Él, por edad, por enfermedad, ya podría salir [de prisión]. Pero hay que ver cómo se termina de elaborar el decreto", agregó el presidente mexicano.

El anuncio de "amnistía"

El pasado 29 de julio, la secretaria de Gobernación de México, Olga Sánchez Cordero, anunció que, por instrucciones del presidente, la dependencia que encabeza elaboraría un proyecto de decreto en favor de presos sin sentencia, reos que fueron torturados y "adultos mayores en casos particulares".

En el caso de los adultos mayores en prisión, Sánchez Cordero formuló la siguiente propuesta:

La población penitenciaria que tenga más de 75 años podría solicitar a un juez de ejecución que les conceda la excarcelación y que continúen cumpliendo su pena en sus domicilios.

podría solicitar a un juez de ejecución que les y que continúen cumpliendo su pena en sus domicilios. Los mayores de 65 años podrían solicitar el beneficio de prisión domiciliaria en caso de que se demuestre que están en condiciones de vulnerabilidad por enfermedad, incluyendo aquellos con algún padecimiento crónico-degenerativo.

Legislación actual

La Segob no ha informado sobre los avances del decreto formulado por el gobierno mexicano. No obstante, durante el anuncio, Sánchez Cordero recordó que la legislación federal establece actualmente beneficios para las personas mayores de 70 años que están privadas de su libertad.

El artículo 144 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establece que el juez de ejecución podrá "sustituir la pena privativa de la libertad por alguna pena o medida de seguridad no privativa de la libertad" cuando la sentencia "fuere innecesaria o incompatible con las condiciones de la persona privada de la libertad por senilidad, edad avanzada, o su grave estado de salud".

Por otra parte, el artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que en el caso de que el imputado "sea una persona mayor de setenta años de edad o afectada por una enfermedad grave o terminal, el Órgano jurisdiccional podrá ordenar que la prisión preventiva se ejecute en el domicilio de la persona imputada".

Estado actual del capo

Félix Gallardo tiene 75 años, perdió la vista en un ojo, es sordo del oído izquierdo y tiene la mitad del cuerpo "paralizado", según aseguró el capo en una reciente entrevista con Telemundo realizada desde el penal estatal de Puente Grande, en el estado de Jalisco.

El 'Jefe de jefes' fundó el Cártel de Guadalajara junto con sus socios Ernesto Fonseca Carrillo y Rafael Caro Quintero. Los tres hombres fueron acusados por el secuestro, tortura y asesinato del agente encubierto de la DEA, 'Kiki' Camarena.

En abril de 1989, Félix Gallardo fue detenido y encarcelado, aunque su sentencia a 37 años de prisión fue dictada hasta 2017.

Desde la prisión mexicana, Félix Gallardo afirmó que nunca conoció a Fonseca Carrillo y Caro Quintero. Sobre el caso de 'Kiki' Camarena, el capo señaló que desconoce por qué se le relaciona con el secuestro y asesinato del agente.

"A ese señor no lo conocí. Yo no soy una persona de armas. Lo lamento mucho porque sé que era un buen hombre", afirmó en la citada entrevista.