"Carta de una niña afgana": Angelina Jolie se une a Instagram para compartir historias del pueblo de Afganistán

La actriz y activista Angelina Jolie se unió a Instagram este viernes con el propósito, dijo, de ayudar a compartir historias y "las voces de quienes en todo el mundo luchan por sus derechos humanos básicos", empezando por la situación de extrema emergencia que se está viviendo en Afganistán.

A sus 46 años, Jolie estrenó su cuenta de una manera sorpresiva: con una serie de tres fotografías titulada "Una carta de una chica afgana", en la que comparte el escrito de una niña que, desde Afganistán, habla sobre el miedo que siente ante la llegada de los talibanes, a la vez que denuncia el arrebato de sus sueños y la violación de sus derechos.

"Antes de que entraran los talibanes (...) todos teníamos derechos, podíamos defender nuestros derechos libremente, pero cuando llegaron, todos les tenemos miedo y pensamos que todos nuestros sueños se han ido. Creemos que nuestros derechos han sido violados", escribe la niña en su carta. "No podemos salir. Estudiar y trabajar queda muy lejos. Algunas personas dicen que los talibanes han cambiado, pero yo no lo creo porque tienen un pasado muy malo", continúa para hablar de seguidas sobre la situación en el país y su temor de no poder volver a la escuela.

En el texto que acompaña su publicación, la actriz estadounidense plantea que, ahora mismo, la gente en Afganistán está perdiendo su capacidad de comunicarse y expresarse libremente, motivo que la decidió a entrar a esa red social. "Como otros que están comprometidos, no me apartaré. Seguiré buscando formas de ayudar. Y espero que te unas a mí", escribió.

Relató su propia experiencia de 20 años atrás y la desgarradora situación a la que se enfrenta hoy el pueblo de Afganistán. "Es repugnante ver a los afganos ser desplazados una vez más por el miedo y la incertidumbre que se han apoderado de su país. Gastar tanto tiempo y dinero, derramar sangre y perder vidas solo para llegar a esto, es un fracaso casi imposible de entender", concluyó.

* El movimiento talibán, designado como "organización terrorista" por el Consejo de Seguridad de la ONU, está declarado como grupo terrorista y prohibido en Rusia.