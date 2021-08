Historiador: Bin Laden planeó matar a Obama porque creía que la presidencia de Biden crearía caos y ayudaría a los talibanes

El historiador británico Paul A. Nuttal, exmiembro del Parlamento Europeo, recuerda en un artículo para RT que en 2010 Osama bin Laden, planeaba asesinar al entonces presidente de EE.UU., Barack Obama, tal y como queda reflejado una carta fechada en mayo de aquel año que el líder de Al Qaeda envió a uno de sus asesores.

El intento de magnicidio debía correr a cargo de dos grupos de terroristas que también tenían entre sus objetivos al general David Petraeus, explica Nuttal, que reproduce en su artículo los pasajes más reveladores de la carta: "Le pedí a Shaykh Sa'id que Alá tenga piedad de su alma, que diera instrucciones al hermano Ilyas para que preparara dos grupos —uno en Pakistán y otro en la zona de Bagram, en Afganistán— con la tarea de prever y detectar las visitas de Obama o Petraeus a Afganistán o Pakistán para atacar a los aviones de cualquiera de ellos".

"El asesinato [de Obama] obligaría automáticamente a Biden a asumir la presidencia durante el resto de su mandato, como es habitual allí. Biden no está en absoluto preparado para el cargo, que llevará a EE.UU. a la crisis", escribió Bin Laden en la carta, que fue incautada en su complejo por tropas estadounidenses y está publicada en el sitio web del Centro de Lucha contra el Terrorismo de la Academia Militar de West Point.

El experto recuerda que Biden se mostró contrario al despliegue de 17.000 soldados estadounidenses adicionales en Afganistán realizado por Obama en 2009 para proteger a los afganos de los ataques de los talibanes. El año pasado, se reveló que Biden también se opuso a la misión del Mando de Operaciones Especiales de Estados Unidos que acabó con la muerte de Bin Laden en 2011 en Pakistán (en el curso de la cual recuperó la carta del líder de Al Qaeda, entre otros documentos).

En la misiva queda patente que el líder de Al Qaeda ya sospechaba en 2010 que Joe Biden no era capaz de ejercer las funciones del presidente de forma eficaz, constata Nuttal. "Es indudable que lo que un clarividente Bin Laden predijo hace 10 años se hizo realidad: siendo presidente, Biden ha provocado una crisis que benefició a los talibanes", se lamenta el experto. Y añade: "ahora incluso los partidarios más fervientes del presidente no pueden negar que fracasó completamente en la evacuación de Afganistán".

El historiador cree que Biden no encabezará el Partido Demócrata en las elecciones preliminares del próximo año, al tiempo que no descarta la posibilidad de que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, lo sustituirá. "No creo que este desenlace sea mejor para el mundo, pero, ciertamente no puede ser peor", resumió el experto.

Los talibanes entraron el pasado domingo en Kabul, dando así por terminada su expeditivo avance por todo el territorio de Afganistán. Esta semana, Joe Biden defendió la retirada de las fuerzas estadounidenses de Afganistán, asegurando que no podría haberse manejado de una manera que no condujera al "caos resultante". Por su parte, el presidente ruso, Vladímir Putin, afirmó este viernes que no se puede calificar de "exitosa" la operación de EE.UU. y de la OTAN, si bien dijo que Moscú no quiere incidir en presentarla como "fracaso".

* El movimiento talibán, designado como "organización terrorista" por el Consejo de Seguridad de la ONU, está declarado como grupo terrorista y prohibido en Rusia.