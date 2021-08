Exagente de la CIA descarta que en Afganistán vaya a fortalecerse Al Qaeda: "los talibanes ya no necesitan su ayuda"

Ray McGovern, que ha hablado en exclusiva con RT sobre el auge de los talibanes, considera que lo que pasa en Afganistán en estos últimos días aún no es indicativo de lo que pasará en el futuro.

El exagente de la CIA Ray McGovern ha hablado en exclusiva con RT sobre el caos generado en Afganistán tras la llegada de los talibanes y las consecuencias para la cúpula política norteamericana.

Entre otros aspectos, McGovern indicó que parte de la culpa por lo ocurrido recae sobre los altos mandos de las Fuerzas Armadas de EE.UU., en particular, el general Kenneth McKenzie Jr, jefe del Comando Central.

"Y la pregunta que en realidad tengo: ¿fueron tan estúpidos? [los militares]. La mayoría de mis amigos que conocen a los grupos militares superiores dicen que podrían ser tan estúpidos. No estoy tan seguro, no estoy seguro de que personas como McKenzie no quisieran dejar a Biden mal parado haciendo posible que este desorden sucediera tan rápido", conjetura McGovern.

Paralelamente, el exagente considera que lo que pasa en Afganistán en estos últimos días aún no es indicativo de lo que ocurrirá en el futuro, por lo que habrá que observar cómo se desarrolla la situación en los próximos meses.

Por otra parte, descarta la idea de que la llegada del grupo fundamentalista pueda traer consigo un fortalecimiento de Al Qaeda. "No hay ninguna posibilidad. El movimiento talibán necesitaba un poco de ayuda de Al Qaeda hace unos 15 años, ahora no necesita ayuda, porque controla el país entero", explica.

Posibles beneficiarios

Por otra parte, McGovern recalca que dentro de EE.UU. ya se alzan voces críticas contra los expresidentes George W. Bush y Barack Obama y contra el actual mandatario en relación por su manejo de la crisis en Afganistán. Sin embargo, "se debe culpar a otros", insiste el experto.

"Y quién sabe… hubo 74 millones de personas que votaron por aquel payaso Trump. ¿Puede él beneficiarse de eso? Dios Mío, ojalá que no, pero aquí lo tienen. Hay una perspectiva de que los republicanos podrían aprovecharse de esto, pero los medios principales no serán capaces de decir la verdad de lo que está sucediendo", opina.

* El movimiento talibán, designado como "organización terrorista" por el Consejo de Seguridad de la ONU, está declarado como grupo terrorista y prohibido en Rusia.