Putin: "No queremos que aparezcan milicianos aquí bajo el disfraz de refugiados de Afganistán"

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha señalado este domingo que la situación en Afganistán tiene una relación directa con la seguridad de Rusia.

En este sentido, el mandatario ruso criticó la táctica de evacuación de ciudadanos afganos que baraja aplicar Occidente, consistente en alojar a los refugiados en los países de Asia central hasta que reciban visados a EE.UU. y Europa.

"No queremos que aparezcan milicianos aquí bajo el disfraz de los refugiados de Afganistán", aseveró Putin.

"Estos horrores que ahora [sufren] en Afganistán, no hace tanto que estaban aquí y no queremos su regreso, no necesitamos a esos elementos", dijo.

"Entonces, ¿a estos países se los puede enviar sin visados, a nuestros vecinos, pero no quieren acoger a la gente [en sus países] sin visados?", aseveró Putin,preguntándose si se trata de una especie de "método humillante" para resolver la crisis.

* El movimiento talibán, designado como "organización terrorista" por el Consejo de Seguridad de la ONU, está declarado como grupo terrorista y prohibido en Rusia.