Se registra un tiroteo en el aeropuerto de Kabul entre las fuerzas afganas y atacantes desconocidos

Un tiroteo se ha producido en el aeropuerto de Kabul entre atacantes desconocidos y miembros de las Fuerzas Armadas de Afganistán, donde tres oficiales resultaron heridos y uno murió.

El Comando de Operaciones de las Fuerzas Conjuntas de Alemania anunció en redes sociales que las fuerzas estadounidenses y alemanas también estuvieron involucradas, pero ninguno de ellos resultó herido.

El aeropuerto ha sido escenario de caos desde que los talibanes tomaron la capital afgana el 15 de agosto mientras las fuerzas estadounidenses e internacionales intentan evacuar a sus ciudadanos y afganos vulnerables.

Según el Ministerio de Defensa del Reino Unido, siete personas murieron el sábado en estampidas cerca del aeropuerto de Kabul, donde la gente se ha aglomerado para tratar de huir de Afganistán después de que los talibanes tomaron el control del país.

Durante esta jornada, los talibanes intervinieron en la caótica situación frente al aeropuerto de Kabul. Así, abrieron fuego este domingo e hicieron retroceder a las multitudes que se encontraban en el lugar a medida que se acerca la fecha límite para la retirada de las tropas extranjeras.

Las fuerzas extranjeras en Afganistán no han tratado de ampliar el plazo del 31 de agosto para abandonar el país, según declaró el lunes un miembro del grupo Talibán. Mientras, el presidente de EE.UU., Joe Biden, aseguró que están "trabajando duro y tan rápido como sea posible" para evacuar a la gente, reiterando que espera no tener que negociar con los talibanes el plazo acordado. "Nuestra esperanza es que no tengamos que ampliarlo", precisó.

* El movimiento talibán, designado como "organización terrorista" por el Consejo de Seguridad de la ONU, está declarado como grupo terrorista y prohibido en Rusia.