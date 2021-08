Descubren un raro tipo de diamantes que se forman en las entrañas del planeta 'reciclando' restos de organismos que vivieron en la superficie

"Esta investigación no solo ayuda a comprender el ciclo del carbono de la Tierra, sino que también tiene el potencial de descubrir más secretos de la historia dinámica del planeta", señaló el geólogo Zheng-Xiang Li.

Un grupo internacional de científicos ha descubierto que algunos diamantes raros se forman con carbono de origen orgánico a cientos de kilómetros de profundidad en un proceso que dura miles millones de años.

En un estudio publicado en la revista Scientific Reports, los investigadores explican que los diamantes litosféricos (los más comunes y abundantes) suelen formarse a partir de carbono orgánico e inorgánico entre 150 y 250 kilómetros por debajo de la superficie de la Tierra, en la capa litosférica.

Sin embargo, hay dos tipos de diamantes naturales mucho más raros y valiosos, llamados oceánicos y continentales superprofundos. Los primeros se hallan en rocas oceánicas y poseen un δ13C (un tipo de firma de isótopos de carbono) que indica que pueden haberse formado originalmente a partir de carbono orgánico, o sea, procedente de un ser vivo.

Por otro lado, los diamantes continentales superprofundos, que se producen a más de 300 kilómetros por debajo de la superficie del planeta, tienen un δ13C muy variable y, hasta ahora, había resultado más complicado determinar el origen del carbono a partir del que se forman.

Tras examinar una variedad de diamantes oceánicos, continentales profundos y litosféricos, los investigadores finalmente concluyeron que los núcleos de los diamantes continentales superprofundos tienen una composición similar de δ13C al de los núcleos de los diamantes oceánicos. Eso significaría que los diamantes continentales superprofundos también se formaron originalmente a partir de carbono orgánico, pero que en su lento proceso de ascensión hacia la superficie mediante erupciones volcánicas fueron 'contaminados' por carbono no orgánico.

"Esta investigación no solo ayuda a comprender el ciclo del carbono de la Tierra, sino que también tiene el potencial de descubrir más secretos de la historia dinámica del planeta […]. Esto se puede lograr trazando un mapa de la distribución de diamantes continentales y oceánicos", señaló Zheng-Xiang Li, coautor del estudio y geólogo de la Universidad Curtin, en Australia.

No obstante, los científicos aún no están seguros de por qué los diamantes continentales superprofundos se forman casi exclusivamente a partir de carbono orgánico. Para Li, es un misterio que "podría tener algo que ver con el entorno físico-químico allí", y añadió que "no es raro que un nuevo descubrimiento científico plantee más preguntas que requieren más investigación".

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!