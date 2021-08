Un excandidato presidencial de México acusa a López Obrador de persecución política y este responde

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respondió este lunes a los señalamientos realizados por el excandidato presidencial y líder opositor Ricardo Anaya, quien acusó al mandatario de ordenar una persecución política en su contra tras recibir un citatorio para declarar en el marco del caso Odebrecht.

El pasado sábado, Anaya, quien fue dirigente del partido conservador PAN, anunció en un video, publicado en sus redes sociales, que abandonaría el país tras ser señalado de presuntamente participar en una trama de sobornos para aprobar la reforma energética (2013-2014) que permitió la inversión privada en el sector petrolero y eléctrico.

"Pues con la novedad de que López Obrador me quiere meter a la cárcel, con el testimonio de dos testigos balines. O sea, López Obrador me quiere fregar a la mala. Le estorbo para sus planes de sucesión en 2024. No quiere que yo sea candidato y me quiere encarcelar porque no le gusta lo que digo", afirmó el panista.

Con la novedad de que AMLO me quiere meter a la cárcel, con mentiras y dos testigos balines. La razón de fondo: no quiere que sea candidato en 2024, y le molestan mucho mis críticas. Hazle como quieras, Andrés Manuel, no me voy a detener. Yo sigo en la lucha por un México mejor. pic.twitter.com/QBSOYxnXOZ — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) August 21, 2021

Anaya fue señalado en una declaración judicial por el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya de supuestamente haber recibido 6,8 millones de pesos (332.819 dólares) en sobornos para aprobar la reforma energética y, de esa manera, beneficiar los intereses de empresas privadas como la constructora brasileña Odebrecht.

"Voy a defenderme y otra vez voy a probar mi inocencia", dijo Anaya. "Voy a tener que estar fuera una temporada. Espero que sea muy breve. No es lo que me hubiera gustado. En lo personal, y sobre todo en lo familiar, es una decisión bien dura, pero a ese nivel se está degradando la política en México", apuntó el político en el video.

Anaya debe presentarse a declarar el próximo jueves 26 de agosto, en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, por los presuntos delitos de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa, imputados por la Fiscalía General de la República.

López Obrador responde

El tema generó reacciones en las redes sociales durante el fin de semana, incluyendo la del presidente López Obrador, quien negó haber ordenado un proceso judicial contra el opositor.

"No tengo nada que ver con la persecución que supone Ricardo Anaya. No es mi fuerte la venganza. Si la Fiscalía y el Poder Judicial lo acusan de corrupción y es inocente, que no se ampare ni huya; que se defienda con pruebas y con la fuerza de la verdad. Ya no es el tiempo de antes: puede haber políticos presos pero no presos políticos", respondió el mandatario a través de un mensaje en redes.

Posteriormente, López Obrador le recomendó a su adversario político acudir a declarar ante las autoridades.

AMLO le responde al más reciente tuit de Ricardo Anaya y le pide que no sea "marrullero" y dé la cara. "¿Yo qué tengo que ver con el citatorio?", cuestiona. "Nosotros no somos represores, no odiamos, no somos como ellos", agrega. pic.twitter.com/sh7M97S2Fe — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) August 23, 2021

"Lo que yo creo que debe de hacer es no irse del país, sino enfrentar su situación. El que nada debe nada teme. Él debe de presentar pruebas y hablar con la verdad", señaló el presidente en la conferencia matutina celebrada este lunes.

El mandatario mexicano recordó que la denuncia contra el líder opositor fue interpuesta en 2018 por el exsenador Ernesto Cordero, del conservador PAN, el mismo partido político al que pertenece Anaya. "Es importante conocer los antecedentes porque él acusa de ser perseguido por el presidente, por mí, y eso es una mentira, eso es falso", dijo López Obrador.

Tras ser detenido en España y extraditado a México en 2020, Lozoya acusó a Anaya y otros políticos de haber recibido sobornos millonarios provenientes de la empresa brasileña Odebrecht para aprobar la reforma energética, con el fin de recibir contratos por parte del Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).

En abril de 2021, un juez federal dictó prisión preventiva contra el exsenador Jorge Luis Lavalle Maury, quien fue detenido luego de que se difundiese un video en el cual aparece uno de sus operadores recibiendo grandes cantidades de dinero en efectivo presuntamente provenientes de Lozoya y Odebrecht.