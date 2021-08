Keiko Fujimori finalmente reconoce a Pedro Castillo como presidente de Perú

La excandidata presidencial de Perú Keiko Fujimori finalmente reconoció a Pedro Castillo, quien fue su contrincante en la contienda electoral, como el mandatario del país suramericano, luego de considerar "ilegítima" su proclamación.

"Yo reconozco al señor Pedro Castillo como presidente de la República de nuestro país, espero que él escuche el sentir de las grandes mayorías y que haga un buen mandato en los próximos cinco años", dijo Fujimori, durante una entrevista con RPP.

El reconocimiento llega a casi un mes de que Castillo asumiera la Presidencia peruana, hecho que ocurrió el pasado 28 de julio, apenas poco más de una semana después de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) lo confirmara como el ganador de los comicios.

El retraso en su proclamación como mandatario electo fue provocado por Fujimori y su tolda política, Fuerza Popular, que introdujeron más de un millar de impugnaciones, denunciando ante la autoridad electoral supuestas irregularidades, sin pruebas fehacientes, que fueron desestimadas.

Incluso una vez hecha la proclamación de Castillo, aunque reconoció los resultados, insistió en que fue "ilegítima".

"Voy a reconocer los resultados porque es lo que manda la ley y la Constitución que he jurado defender", manifestó entonces, pero señaló: "La defensa de la democracia no termina con la promulgación ilegítima de Pedro Castillo, esta defensa recién empieza".

Aceptaría una reunión

La excandidata presidencial, en la misma entrevista, señaló que está abierta la posibilidad de reunirse con Castillo, en su condición de lideresa de Fuerza Popular, la segunda bancada con más parlamentarios en el Congreso, después de Perú Libre, el partido con el que llegó el mandatario a la Presidencia.

"Yo no me niego a esa posibilidad. Cada vez que un presidente de la República me ha solicitado conversar, siempre he asistido. Es más, la semana pasada ha habido una reunión del Acuerdo Nacional y como representante de Fuerza Popular ha acudido el vocero Nano Guerra García", indicó.

Fujimori también señaló que dejó de participar en las manifestaciones que hasta ahora se convocan en contra de Castillo.

"He decidido no participar en estas movilizaciones, pero sí saludo el activismo político. Creo que es fundamental que nuestros ciudadanos estén alertas, sobre todo porque vemos que hay una intención de mantener su plan radical", manifestó la política, insistiendo en una consigna que repitió durante su campaña, sobre que "hay muchas alertas" que les preocupan que quieran convertir a Perú "en Cuba y en Venezuela".

Hace una semana, la congresista Martha Moyano, de Fuerza Popular, también en entrevista con RPP, dijo que no reconocía a Castillo como mandatario "porque no es legítimo".