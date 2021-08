Portavoz de los talibanes no confirma que el jefe de la CIA se reunió con líder de ese grupo en Kabul

The Washington Post informó que William J. Burns viajó a la capital afgana, donde se reunió secretamente con Abdul Ghani Baradar, uno de los líderes de los talibanes.

El diario The Washington Post, con referencia a varios funcionarios estadounidenses anónimos, informó que William J. Burns, director de la Agencia Central de Inteligencia de EE.UU. (la CIA), viajó este lunes a Kabul, donde se reunió secretamente con Abdul Ghani Baradar, uno de los líderes de los talibanes*.

Este martes, durante una conferencia de prensa un portavoz talibán se negó a confirmar o negar dicha reunión secreta, señalando que representantes del movimiento islamista se han estado reuniendo con todas las misiones diplomáticas presentes en Kabul, incluyendo la de EE.UU.

La CIA no comentó la información de The Washington Post, pero el diario supone que la principal cuestión que se habría discutido durante esa conversación cara a cara fue el aplazamiento de la fecha límite de permanencia de las tropas de EE.UU. en el aeropuerto de la capital afgana. Ahora la fecha está fijada en el próximo 31 de agosto, pero varios aliados de Washington han advertido que no serán capaces de evacuar a su personal antes de ese día.

El mismo día, el portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., Ned Price, confirmó que algunos oficiales estadounidenses sí negocian con los talibanes.

Más información, en breve.

* El movimiento talibán, designado como "organización terrorista" por el Consejo de Seguridad de la ONU, está declarado como grupo terrorista y prohibido en Rusia.