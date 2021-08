"Nunca habíamos visto eso": el posible debut de Messi con el PSG este domingo desata la locura entre la afición

El posible debut de Lionel Messi este 29 de agosto con la camiseta del Paris Saint-Germain (PSG) ha desatado locura entre la afición francesa. Y es que el encuentro entre el club parisino y el Stade de Reims en la cuarta fecha de la Ligue 1 tendrá una afluencia de público inusual.

Según el diario deportivo L'Équipe, los 20.546 asientos del estadio Auguste-Delaune de la ciudad de Reims estarán ocupados esa noche. "El fin de semana anterior a la oficialización de Lionel Messi [con el PSG], vendimos tantas entradas en cuatro días como en tres semanas", aseguró el gerente de taquilla del estadio, Alexandre Jeannin.

El pasado 15 de agosto, el estadio Auguste-Delaune de la ciudad de Reims volvió a abrir las puertas a sus aficionados después de 302 días de restricción por el covid-19. Entonces, los locales recibieron al Montpellier ante la mirada de 8.887 espectadores; un aforo que no se compara con el que se espera este domingo con el potencial estreno de la Pulga.

"El número de solicitudes es excepcional, es difícil de cuantificar", comenta Jeannin detallando que hubo una alta e inusual venta de taquillería en línea de todo el mundo.

Por si fuera poco, Alexandre Audabram, de la Unión de Periodistas Deportivos de Francia, señala que se han recibido 122 solicitudes de reporteros, una cifra récord para un partido en el Delaune. "Nunca habíamos visto eso (...) Y quedan dos días para el cierre [de las solicitudes]", aseveró.

Con las entradas totalmente agotadas, sus precios en el mercado de la reventa se han disparado. Si los costos por boleto para este evento oscilaban entre los 35 y 100 euros (40 y 120 dólares), el entusiasmo general por asistir al juego ha llevado a que algunos pagaran entre 400 y 1.000 euros (470 y 1.200 dólares) por cada uno.

La prensa francesa ha informado que Messi entrará en la convocatoria frente al Reims, aunque no será titular. El diario As señala que, a juzgar por el modo de actuar del técnico del PSG, Mauricio Pochettino, el astro argentino entraría al terreno en la segunda mitad. Junto al Rosarino, regresaría al equipo el brasileño Neymar, su excompañero en el FC Barcelona, quien no ha disputado encuentros esta temporada.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!