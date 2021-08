El luchador CM Punk vuelve al ring 7 años después de su escandalosa salida de la WWE: ¿por qué todo el mundo no deja de hablar de su regreso?

El luchador estadounidense CM Punk ha vuelto al ring, siete años después de su escandalosa salida de la WWE. El pasado viernes hizo su debut para All Elite Wrestling (AEW) en el evento The First Dance, del programa 'Rampage'.

En su discurso CM Punk, segundo campeón de la WWE con más largo reinado en la era actual, recordó su salida de la empresa Ring of Honor en el 2005 –antes de empezar su carrera en la WWE–, hecho que describió como el día en que dejó la lucha libre profesional, y confirmó ahora oficialmente su regreso. Además, invitó a otro grande del ring, Darby Allin, que estaba mirando junto a Sting desde las gradas, para un combate del evento All Out, que se celebrará el próximo 5 de septiembre en Illinois (EE.UU.).

Durante una conferencia de prensa posterior al programa, el luchador, de 42 años, dijo que le "emociona la perspectiva" de trabajar con estrellas como Brian Pillman Jr., Powerhouse Hobbs, Ricky Starks, Jungle Boy, Darby Allin y Jon Moxley, según recoge Sports Illustrated. "Literalmente, es todo el mundo. Nunca he hecho nada con The Young Bucks. Nunca me he subido al ring con Kenny Omega", agregó.

"Estoy emocionado de estar aquí", subrayó Punk al explicar que regresó a la lucha libre "por los fans" y "por mí mismo". "No soy un mentiroso, no voy a mentir: si me dicen que esto va a ser divertido otra vez, y que puedo salir ahí afuera y divertirme como nunca, eso es el jugo para mí", añadió.

Para evidenciar su gratitud al público, el luchador ofreció a los espectadores helados gratuitos cuando ya abandonaban el local, tras el programa. "Estas barras de helado, para mí, representan una idea, una idea envuelta como regalo para personas que no se molestaron en tomarse el tiempo para tratar de entender a su público", dijo.

"Es genial que todo el mundo se alegre de verte"

La exestrella de la WWE subrayó este lunes, en un episodio del programa 'Kap & J. Hood' de ESPN 1000 Chicago, que su debut en la AEW fue "la noche perfecta y el momento perfecto por muchas razones". "Públicamente, creo que es un éxito rotundo", apuntó.

Al hablar acerca de la plantilla de la AEW, CM Punk destacó que es "muy joven". "La exuberancia juvenil me recuerda otro amor de mi vida, que es el punk rock. Me recuerda a todos los chavales que solían ir a espectáculos de punk rock", detalló. "Es genial que todo el mundo sea amable, es genial que todo el mundo se alegre de verte. Entiendo que quizá algo de eso sea una fase de luna de miel, pero me siento realmente optimista de que resulte algo más. Son jóvenes y tienen hambre, y lo que les falta de experiencia lo compensan con esfuerzo. Eso es tremendo", explicó.

Tune in to @tntdrama NOW! @CMPunk is in the ring with a live microphone when we come back from commercial on #AEWRampage#theFirstDance! pic.twitter.com/BIlTcAoyK2 — All Elite Wrestling (@AEW) August 21, 2021

Además, el luchador reveló cómo se está preparando para su primer combate contra Allin. "Creo que esto es un montón de '¿puede Punk todavía seguir? ¿Puede Punk todavía luchar en el ring? ¿Puede ser entretenido?'. Afortunadamente para mí, nunca fui un tipo que hiciera un montón de volteretas locas y cosas así. Así que no tengo que volver a intentar hacer esas increíbles hazañas atléticas. Mi objetivo es contar una historia", dijo.

Agregó que la forma en que se prepara para eso es "ver un montón de combates de Darby Allin". "No es diferente de un equipo deportivo que ve la cinta del equipo con el que juega", dijo. "Lo observo, veo lo que puede hacer, y luego me pongo a pensar en ello. Y así es como me preparo", precisó.

"Sin la AEW no habríamos vuelto a ver a CM Punk en la lucha libre"

El regreso de Punk al ring había sido muy esperado por sus múltiples fanáticos, para quienes esto ha sido "uno de los mejores momentos en la historia de la lucha libre". Los videos publicados por la AEW en su canal de YouTube, con la primera aparición del luchador en el programa de la empresa, ya han logrado un total de más de 10 millones de visualizaciones.

"El mejor del mundo y ha vuelto", comentó uno de los usuarios de la plataforma. "Sin la AEW, probablemente no habríamos vuelto a ver a CM Punk en la lucha libre. ¡Estoy tan feliz de que la AEW esté presente! Qué momento tan increíble para la lucha libre profesional. De esto hablaremos durante décadas", agregó otro.

Además, su retorno causó un gran revuelo no solo en las redes sociales y los medios especializados en la lucha libre, sino incluso en los de información general, como Forbes, CBS o New York Post, entre otros.

La escandalosa salida de la WWE

Punk salió de la WWE en el 2014. El hecho resultó especialmente irritante porque fue despedido el día de su boda. El director ejecutivo de la compañía, Vince McMahon, se disculpó posteriormente por el mal momento, pero el daño entre las dos partes parecía irrevocable.

Su relación con la empresa se descarriló aún más después de un juicio, en 2018, en el que un jurado falló a favor del luchador en una demanda por difamación, presentada por el médico de la WWE Chris Amann. La demanda se centró en las críticas de Punk a la atención médica que recibió durante su carrera en esa empresa, tema del que habló en 2014 en un episodio del podcast 'Art of Wrestling' con Colt Cabana, quien actualmente trabaja también para la AEW. Afirmó entonces que se vio obligado a trabajar incluso cuando sufría alguna lesión o se recuperaba de una cirugía.

En aquella entrevista, el luchador declaró que estaba insatisfecho con la dirección de la WWE y particularmente molesto por no estar involucrado en el evento principal de WrestleMania en el 2013, a pesar de haber ostentado el título de campeón de la WWE por 434 días, desde el 20 de noviembre de 2011 al 27 de enero de 2013.

"Estaba descontento con mis historias, estaba golpeado, estaba enojado porque no era el evento principal de WrestleMania. Estaba enojado porque estaba luchando contra Triple H... Hay un elemento de verdad en todas esas cosas, pero no puedo decir que hubo una gran cosa que me llevara a mi decisión [de retirarme] y, en realidad, la gran cosa que me llevó a eso fue mi salud", dijo.

Durante el tiempo en que estuvo alejado de la lucha libre profesional, Punk compitió en artes marciales mixtas y luchó para la UFC en dos ocasiones. También se dedicó a escribir y a actuar, mientras sus fanáticos exigían su regreso. Volvió brevemente a la programación de la WWE en noviembre del 2019 como parte del programa WWE Backstage, contratado a través del canal FOX y no de la WWE.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!