Encuentran viva a una niña de un año y medio que pasó cuatro días sin comida ni agua tras perderse en el bosque

Liuda Kúzina, una niña de poco más de un año y medio, fue encontrada con vida por un grupo de rescatistas después de pasar cuatro días sin agua ni comida en un bosque en la región de Smolensk, en el oeste de Rusia.

Cientos de personas, entre ellas policías, militares y voluntarios de equipos de rescate, participaron en la operación. Varios buzos se unieron a la operación de búsqueda y revisaron todos los embalses de la zona. Liuda finalmente fue encontrada viva, desnutrida y cubierta de picaduras de insectos.

La niña fue llevada a cuidados intensivos de un hospital regional de Smolensk. El 21 de agosto, fue trasladada a una sala regular, y ya empezó a comer y a jugar.

La familia de Liuda explicó que la niña estaba jugando en el patio de una casa de campo con su hermana mayor, cuando en un momento en que su madre fue a casa de una vecina se adentró en un bosque cercano y se perdió.

"He visto que hay mucha gente buena que está dispuesta a ayudar, no con palabras, sino con hechos. No hay palabras para expresar lo agradecidos que estamos, porque este es un milagro que sucedió gracias a los esfuerzos conjuntos", dijo Antonina Kúzina, la madre de la niña, en una entrevista a un medio local.