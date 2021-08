"¿Quién lo manda a agarrar dinero?": La respuesta de López Obrador al excandidato presidencial que lo retó y que ya anticipó que huirá del país

El excandidato presidencial de México, Ricardo Anaya, quien es investigado por corrupción, advirtió este miércoles que solo se presentará ante la justicia el mismo día y a la misma hora que lo hagan los hermanos del presidente Andrés Manuel López Obrador, que fueron exhibidos en videos en los que recibían dinero en efectivo.

Este fue el reto que lanzó esta mañana Anaya, el político conservador que ya anunció que no se presentará ante la Justicia, que dejará el país, y que está inmerso en una campaña en redes sociales para asegurar que las investigaciones en su contra responden a "una persecución" del Gobierno que quiere impedirle que vuelva a postularse en las presidenciales de 2024.

La respuesta de López Obrador fue inmediata. Durante su conferencia mañanera advirtió que la Fiscalía debe transparentar el proceso que sigue en contra para que quede claro que responde estrictamente a una investigación judicial.

🗣 Ricardo Anaya es chueco e hipócrita“Que la autoridad competente actúe”, respondió AMLO ante el reto que lanzó Anaya sobre sus hermanos Pío y Martín López Obrador. #ConferenciaPresidente#25Agostopic.twitter.com/ecU1ZppMAU — Al Momento 4T (@Almomento4T) August 25, 2021

El presidente calificó la advertencia de Anaya como una "marrullería", es decir, un engaño para distraer la atención. "¿Quién lo manda a agarrar dinero? Que sirva esto de experiencia para los jóvenes. No se trata de triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de cualquier índole", señaló.

Anaya, quien fue candidato presidencial del derechista Partido Acción Nacional (PAN) en 2018, anunció el sábado pasado, a través de un video publicado en sus redes sociales, que abandonaría el país tras ser involucrado en la trama de sobornos que se llevó a cabo entre 2013 y 2014, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, para aprobar la reforma energética que permitió la inversión privada en el sector petrolero y eléctrico.

El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya, quien fue extraditado de España, declaró que le entregó a Anaya, quien en ese momento era diputado, 6,8 millones de pesos (332.819 dólares) por parte de la empresa brasileña Odebrecht para que votara a favor de la reforma energética.

Cruces

Desde el sábado, el intercambio de acusaciones entre Anaya y López Obrador no ha cesado.

El presidente aseguró el lunes que no tenía nada que ver con la causa judicial. "No es mi fuerte la venganza. Si la Fiscalía y el Poder Judicial lo acusan de corrupción y es inocente, que no se ampare ni huya; que se defienda con pruebas y con la fuerza de la verdad. Ya no es el tiempo de antes. Puede haber políticos presos pero no presos políticos", dijo.

También recordó que la investigación la inició un compañero del partido de Anaya, el exsenador del PAN Ernesto Cordero, y que quien lo denunció directamente fue uno de los exfuncionarios más importantes del gobierno de Peña Nieto, del que el excandidato presidencial fue muy cercano.

Sin responder a estos señalamientos concretos, Anaya optó por seguir defendiéndose a través de videos que postea en las redes sociales. En el de este miércoles, le habló directamente a López Obrador.

En dos días, López Obrador me ha dedicado 58 minutos de su “mañanera”. Yo le respondo en 1 minuto con un reto. pic.twitter.com/lnvW3AECZv — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) August 25, 2021

"Tú me invitas a que me presente este jueves en el Reclusorio Norte para que me metan a la cárcel 30 años", afirmó Anaya en referencia al citatorio que tiene y que, ya anticipó, no va a cumplir.

"Vamos a ver qué te parece lo siguiente: yo me presento a declarar, pero que sea el mismo día, a la misma hora y ante el mismo juez que tus dos hermanos Pío y Martín López Obrador y que nos den exactamente el mismo trato y que valoren nuestras pruebas de la misma manera", desafió.

En agosto del año pasado se filtraron videos grabados en 2015 en los que se ve cómo David León Romero, un dirigente político del estado de Chiapas, le entrega alrededor de 20.000 dólares en efectivo a Pío López Obrador.

Hace un mes se difundió otro video en el que el mismo político le da otros 7.500 dólares, también en efectivo, a Martín Jesús López Obrador. En ambos casos se escucha que el dinero es para la campaña del entonces candidato del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

"Hipócrita"

Después de que se difundiera el nuevo mensaje de Anaya, López Obrador instó a la Fiscalía General de la República a que haga pública la causa judicial en contra del panista para terminar con las especulaciones políticas.

"Si la Fiscalía y el Poder Judicial no lo dan a conocer yo voy a insistir en que se transparente el proceso, porque si no, él va a seguir hablando y la gente puede confundirse. Como tiene tanto apoyo en los medios, porque hasta lo protegen, los que lo habían acusado de corrupción en su momento ahora lo defienden. Es el mundo al revés", advirtió.

Sobre sus hermanos, reiteró que las autoridades deben actuar como corresponde, pero insistió en que de ninguna manera sus casos se pueden comparar con el de Anaya.

"Él lo sabe, solo que es chueco, hipócrita. Sabe bien que no persigo a nadie, no soy de malas entrañas, no odio. No soy igual a ellos. No somos iguales, esta gente de pensamiento conservador, son muy hipócritas porque esa es su ideología", acusó.