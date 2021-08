El PSG responde a la oferta por Mbappé y dice que el Real Madrid "ha tenido un comportamiento ilegal"

El descontento del conjunto francés no es por la oferta, sino por la forma "irrespetuosa" en la que se ha hecho.

El director deportivo del Paris Saint-Germain (PSG), Leonardo Nascimento, dejó expuesto el descontento del equipo parisino con la oferta del Real Madrid por el futbolista Kylian Mbappé, en una entrevista concedida este miércoles a Marca.

Nascimento no quiso dar cifras precisas, pero sí confirmó que el Madrid ofertó menos de los 180 millones de euros (188 millones de dólares) que el PSG pagó por el futbolista francés en el 2017: "consideramos que la oferta no es suficiente", indicó.

Asimismo, el brasileño señaló que el descontento no es por la oferta, sino por la forma "irrespetuosa" en la que se ha hecho: "presentar una oferta a siete días del final del mercado y a un año del final de su contrato, parece una estrategia para dar a entender que lo han intentado todo".

"Desde hace dos años el Madrid ha tenido un comportamiento no correcto, ilegal, contactando con su entorno, inaceptable, nada correcto hacia nosotros", agregó el director deportivo.

El PSG ha dicho "'no' verbalmente" a la oferta del equipo español y desea conservar a su jugador, que termina contrato en junio del 2022: "Hemos hecho todo para que Mbappé esté con nosotros y a una semana no vamos a cambiar el plan. Kylian es el centro del proyecto, pero no está por encima. Pero si se queda o se va, será siempre con nuestras condiciones".