Biden admite ser "responsable fundamentalmente de todo lo que ha ocurrido últimamente" en Afganistán

El presidente estadounidense, Joe Biden, afirmó este jueves durante una conferencia de prensa que asumía la responsabilidad de lo sucedido en Afganistán.

"Soy responsable fundamentalmente de todo lo que ha ocurrido últimamente", declaró tras ser preguntado sobre si tenía alguna responsabilidad por la forma en que se ha desarrollado la evacuación, tras la toma del poder por los talibanes*.

Sin embargo, señaló que el exmandatario Donald Trump hizo un trato con los talibanes que contribuyó al caótico estado de las cosas en el país. "Pero esto es lo que hay: Me gustaría que un día dijera usted estas cosas, sabe tan bien como yo que el anterior presidente hizo un trato con los talibanes", dijo a Peter Doocy, corresponsal de Fox News. Agregó que seguía sin creer que la Casa Blanca debiera "sacrificar vidas estadounidenses" para crear una democracia en Afganistán.

Además, Biden preguntó a los periodistas si realmente pensaban que Estados Unidos debería haber ido a Afganistán si el líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden, hubiera lanzado el ataque del 11-S desde un país como Yemen.

"Señoras y señores, era el momento de poner fin a una guerra de 20 años", subrayó.

"Los cazará y les hará pagar"

Además, declaró que su país "no perdonará" a los autores de los atentados, perpetrados este jueves en Kabul, y prometió que "los cazará y les hará pagar". "Que aquellos que llevaron a cabo este ataque, así como cualquiera que desee [hacer] daño a América (EE.UU.), sepan esto: No perdonaremos. No olvidaremos. Los cazaremos y les haremos pagar", declaró durante un discurso desde la Casa Blanca.

En ese contexto, el mandatario dijo que ordenó "desarrollar planes operativos para atacar los activos, el liderazgo y las instalaciones" del Estado Islámico. "Responderemos con fuerza y precisión cuando queramos, en el lugar que elijamos y de la manera de nuestra elección", destacó. Además, prometió aprobar un aumento del contingente militar de su país en Afganistán si es necesario.

* El movimiento talibán, designado como "organización terrorista" por el Consejo de Seguridad de la ONU, está declarado como grupo terrorista y prohibido en Rusia.