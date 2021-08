'Proyecto Pelusa': El álbum de fotos e increíbles historias de Maradona con gente de todo el mundo que causa furor en Instagram

La sorpresiva muerte de Diego Armando Maradona, ocurrida en noviembre del año pasado, engrandeció aún más el mito de quien fuera considerado por muchos el mejor futbolista de todos los tiempos. Desde su partida, cientos de fotografías, videos y recuerdos de la inabarcable vida que tuvo el '10' argentino circulan con más fuerza por todo el mundo, en los medios y en las redes sociales. Pero, a esta altura, es difícil hallar imágenes inéditas del ídolo.

Una faceta poco explorada de este inigualable deportista salió a la luz gracias al 'Proyecto Pelusa', una iniciativa que convoca a quienes tuvieron la suerte de tomarse una foto con Maradona a publicarla y detallar el contexto que la rodea. Los relatos, muchos de ellos increíbles, reflejan tanto el amor incondicional de los hinchas para con el astro de la pelota, como la humildad y cercanía que tenía él con la gente de a pie.

El proyecto fue lanzado en 2010 por Damián Cukierkorn, un productor audiovisual "fanático de Maradona y de contar historias". En ese momento, Diego era director técnico de la selección Argentina, otro de los sueños que pudo cumplir previo al Mundial de Sudáfrica.

"Cuando lo inicié fue pensado como un experimento popular, social y colaborativo, en el cuál pudiéramos armar una especie de álbum de figuritas de Maradona, pero a partir de su vínculo con la gente", cuenta Cukierkorn en diálogo con RT.

Para participar, solo hay que enviar el material completando el formulario de la web o por mensaje directo a cualquiera de las redes. Se publica una foto por día, a las 10:10 de la mañana, a modo de homenaje al legendario dorsal.

Al comienzo, 'Proyecto Pelusa' subía las imágenes y sus historias a la red social Facebook, con buena participación. Sin embargo, con el tiempo la iniciativa se fue apagando, hasta que, en mayo del año pasado, Cukierkorn y su compañero y colega Sebastián Schor, decidieron retomarlo y sumarse a la plataforma Instagram, donde fue creciendo y tomó gran repercusión tras el fallecimiento del protagonista.

La mayor parte de las fotos son anteriores a la era digital, cuando las cámaras usaban rollo y, si las tomas fallaban, salían mal encuadradas o fuera de foco, no había chance de repetirla tanto como ahora. "Son las que más me gustan —asegura Damián—. Las fotos imperfectas en las que Diego o la persona salen mal, pero no importa. Están buenísimas".

Ahora, Cukierkorn y Schor piensan en hacer un libro, un documental, una exposición de fotos, empezar a abrirse paso hacia otros formatos pero con el mismo concepto: "Explorar la relación de Diego con la gente".

Ya sea gente famosa o no, todos los que tuvieron la suerte de tenerlo cerca recuerdan perfectamente ese momento y por eso lo cuentan con una carga emotiva especial. Eso hace que en muchos de los relatos se puedan apreciar detalles, como dónde estaban, qué estaban haciendo, qué estaban comiendo, qué les dijo Maradona. "Es lo que pasa básicamente con los momentos importantes de nuestras vidas. Quizás en algunos casos no pasa demasiado, pero cada uno lo cuenta con un amor y una emoción que es increíble".

El éxito del proyecto hizo que llegara a Gianinna Maradona, una de las descendientes del capitán argentino, quien después de leer las publicaciones de la gente se declaró "orgullosa de ser su hija por siempre".

"Nosotros no nos acercamos a nadie de la familia, porque fue un año muy duro después de lo que pasó, pero sabíamos que a la larga se iban a enterar. Cuando llegó a Gianinna fue muy loco porque empezó a comentar todas las fotos, con mucha emoción, fue como que descubrió un álbum de fotos de su padre que nunca había visto, porque no son las de los medios".

Cukierkorn sabe bien que, así como Maradona genera fanatismos y empatía en una gran mayoría por su talento y humildad, también provoca rechazo en algunos por su modo de vivir y sus adicciones. Por eso, cuando aparecen comentarios negativos, o los usuarios se ponen a discutir e insultarse en las redes, automáticamente los borran. "No porque queramos obviar una parte de su vida, sino porque no es la intención de nuestro proyecto generar disputas en torno a él".

Por su fama mundial, Maradona ha recorrido buena parte del planeta, por lo que la intención de Cukierkorn y Schor es superar las más de 40 historias de diferentes países que tienen hasta ahora con los seguidores del 'Pelusa'. "Un lugar donde todavía no pudimos penetrar pero nos gustaría es en Italia, que sabemos que hay siete años de vida ahí muy interesantes, pero no es tan sencillo por el idioma", dice el director del documental 'La otra Copa', que cuenta la primera incursión de un seleccionado argentino en el Mundial de Fútbol de personas sin hogar (Homeless World Cup).

La página también cuenta con algunos encuentros de Diego con personalidades de la talla de Ron Wood, Ricardo Arjona, Usain Bolt, Brian May, entre otros. Famosos no argentinos cuya presencia posiblemente colabore para llegar con el proyecto a otras naciones. "A veces la gente nos critica porque subimos fotos de Diego con gente conocida y no con gente 'común', que es cierto que llaman más la atención. Pero pensamos que, al lado de él, todos somos comunes".

Lo cierto es que los creadores del Proyecto Pelusa saben que todavía hay mucho más por reconstruir. Y están convencidos de que, como mínimo, debe haber una imagen de Maradona con un hincha por cada día de su vida. "La intención es juntar la mayor cantidad posible de fotos de acá a la eternidad. Y no tenemos apuro. No vendemos nada, no regalamos nada. Es una propuesta concreta y muy pura, un proyecto colaborativo y popular. Como Diego", concluye su mentor.

Emmanuel Gentile

