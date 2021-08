La imagen de tres jóvenes haciendo pintadas en un área natural protegida de una isla española provoca indignación

Soy Chicharrero, y en los últimos 20 años, he ido a la Graciosa en infinidad de ocasiones. Jamás he atentado contra la isla, más bien al contrario, la he cuidado y respetado. Espero que Gera, Jaime, Nico y cía sigan aún en la isla, y toda la Graciosa les caiga en peso.