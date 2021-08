El entrenador de la Juventus confirma que Cristiano Ronaldo quiere salir del club

El entrenador de la Juventus de Turín, Massimiliano Allegri, ha declarado este viernes que el astro portugués Cristiano Ronaldo quiere abandonar las filas del equipo italiano.

"Ayer (jueves) hablando con Cristiano me ha comunicado que ya no piensa jugar en la Juventus. Por eso no entrenó hoy y no estará disponible para el partido de mañana", manifestó Allegri durante la conferencia de prensa previa al encuentro que este sábado su equipo disputará contra el Empoli por la Serie A.

Ronaldo "es un gran campeón y le deseo todo el éxito del mundo donde quiera que juegue", dijo Allegri, señalando que solo le queda agradecer al portugués por el aporte que ha hecho a la Juventus.

¿Rumbo al Manchester City?

CR7 abandonó la sesión de entrenamientos con la Juve de esta jornada menos de una hora después de su inicio. La prensa italiana informó que el futbolista había acudido al campo de entrenamiento únicamente para despedirse de sus compañeros de equipo.

Este jueves la cadena ESPN con referencia a fuentes familiarizadas, informó que el futbolista está a punto de abandonar la Juventus y formalizar su traspaso al Manchester City de la Premier League inglesa.

Según esa información, en la mañana de ese día Ronaldo y el técnico del club inglés, Pep Guardiola, tuvieron una conversación telefónica para hablar sobre el traspaso. No obstante, todavía quedan varios obstáculos que deben ser resueltos. En particular, se trata de una suma de dinero, demandada por la Juventus. A pesar de esto, las partes mantienen un optimismo cauteloso de que se pueda llegar a un acuerdo.

