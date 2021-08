Un chico de 12 años está por ganar 400.000 dólares tras vender una colección NFT de 'ballenas raras' que él mismo codificó

Esta colección, que cuenta con más de 3.000 'tokens' no fungibles de coloridas ballenas, es la segunda que el joven programador codifica por su cuenta.

Con tan solo 12 años y gran experticia en el lenguaje de programación, Benyamin Ahmed creó su propia colección de más de 3.000 'tokens' no fungibles (NFT, por sus siglas en inglés), la cual vendió en cuestión de horas a través de Internet, con lo que espera ganar unos 400.000 dólares para finales de este mes, convirtiendo así su pasión por la codificación informática en un lucrativo negocio.

Según contó el chico a la cadena CNBC, a la edad de 5 años comenzó a codificar en HTML y en CSS, dos de los lenguajes de programación más utilizados, y ha continuado puliendo sus habilidades informáticas, por lo que ahora domina códigos más complejos, como el JavaScript.

Tras conocer lo que eran los 'tokens' no fungibles a principios de este año, Ahmed sintió una fascinación por estos, ya que "se puede transferir fácilmente la propiedad de un NFT mediante la cadena de bloques". Eso hace que su autenticidad pueda ser comprobada por cualquier persona en cualquier momento, convirtiendo el arte digital en un producto coleccionable y considerado una inversión de valor.

Posteriormente comenzó a familiarizarse con el código que le permitió crear sus propios diseños y venderlos a través de la Red. Sin embargo, su primera colección de 40 coloridos personajes inspirados en su videojuego favorito, a la cual llamó Minecraft Yee Haa, no contó con la aceptación que esperaba.

No obstante, el joven no se dio por vencido y en junio comenzó a codificar los 3.350 'tokens' que conforman su segunda colección, 'Weird Whales' (ballenas raras, en español). Para su sorpresa, esta fue vendida en cerca de nueve horas, obteniendo 80 ether, el equivalente a más de 255.000 dólares; además, recibió 30 ether adicionales por la reventa de la pieza, con lo que su rédito acumulado supera los 350.000 dólares. No obstante, de acuerdo a sus proyecciones, para finales de agosto sus ganancias deberán superar los 400.000.

Según comentó Ahmed, que actualmente reside en Reino Unido, entre sus planes inmediatos no figura convertir sus criptodivisas a moneda corriente. Asimismo, señaló que cuando las personas compran sus obras están invirtiendo en su futuro. "Si sigo como hasta ahora, podría acabar como otros emprendedores tecnológicos, como Elon Musk y Jeff Bezos", apuntó.

Durante los meses de julio y agosto, el precio de los NFT ha aumentado de manera exponencial, alcanzando algunos de ellos elevados precios, como la colección CryptoPunks, compuesta por 10.000 avatares, por la que Visa pagó este lunes 150.000 dólares.

