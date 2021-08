"Me encontré con una pesadilla": Una mujer sale del hospital tras luchar contra el covid-19 y halla a su marido muerto por la misma enfermedad

En el estado de Florida (EE.UU.), una mujer hizo un trágico descubrimiento cuando, al regresar a casa, encontró sin vida a su marido, que había muerto de covid-19 mientras ella estaba en el hospital luchando contra la misma enfermedad.

En una entrevista con The Washington Post, este viernes, Lisa Steadman, de 58 años, cuenta que pasó ocho días en un hospital, recuperándose de complicaciones relacionadas con el coronavirus y de una infección sanguínea por diverticulitis. Tras recibir el alta médica, la mujer volvió a su casa. Allí encontró el cadáver de su marido, Ronald Steadman, de 55 años, que había dado positivo en la prueba de covid-19 apenas 10 días antes de que su mujer fuese hospitalizada.

"Había hablado con Ron todos los días desde el hospital, cuando estuve allí, pero ya el lunes no pude contactar con él", escribió en Facebook. "Me dieron de alta el miércoles a las 6:30 de la tarde, volví a casa y me encontré con una pesadilla", agregó.

Ni Lisa ni Ronald, que murió por complicaciones del covid-19, se habían vacunado. Ambos habían acordado que esperarían más tiempo para programar sus vacunas. Ella rara vez se enfermaba y sólo salía de casa para trabajar, mientras que él se encargaba de hacer los recados y compras desde que se declaró la pandemia, siempre llevaba el tapabocas y se mantenía alejado de las grandes multitudes, dijo la esposa.

"Ambos pensamos que [la vacuna] había salido demasiado rápido. ¿Cómo pudieron hacer tantas pruebas con ella? Yo era muy cautelosa al respecto", confesó Steadman. "Y no es que estuviera en contra de las vacunas", matizó.