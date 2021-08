"Fui imprudente e irreflexivo": Directivo de la UNAM ofrece disculpas por declarar que "el feminicidio es un acto de amor"

Iván Ruiz García, director del Instituto de Investigaciones Estéticas (IIE) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien poco antes declaró públicamente que los feminicidios son un "acto de amor", se retractó de sus palabras y ofreció disculpas a quienes se hayan sentido ofendidos, dio a conocer este viernes El Universal.

"Fui imprudente e irreflexivo al designar al feminicidio como un acto de amor, y por eso mismo pido una disculpa pública. Mi interés no se encuentra en alentar la violencia, sino más bien en sosegarla, para que en este país puedan vivir las mujeres de una manera segura y gozosa. Reitero mi disculpa pública y me atormenta pensar que el movimiento feminista vea en mí un detractor de sus demandas (que no son sólo legítimas sino fundamentales e indispensables)", dijo Ruiz García.

Al mismo tiempo, el investigador dijo que se encuentra en un proceso de rehabilitación física y emocional, debido a un derrame cerebral que fue tipificado como síndrome de Wallenberg y que lo llevó a estar largo tiempo en un coma inducido. "Mi condición, a pesar de que perdí el equilibrio, fuerza y deglución, me ha permitido trabajar para la UNAM mientras atravieso el proceso de recuperación. En efecto, cometí el error y la imprudencia de reproducir el mensaje de una fotografía de un artista chileno, [incluido] en el fotolibro 'Amor'", explicó.

Además, Ruiz García reveló que, si la Junta de Gobierno de la Universidad lo solicita, está dispuesto a abandonar su cargo de inmediato, "con la plena convicción de que he trabajado en el IIE con enorme compromiso y entrega".

El catedrático hizo aquella polémica declaración el pasado 30 de junio en un programa de Radio Universidad, pero solo esta semana comenzó a ser difundida. En aquel entonces sostuvo que "los feminicidios son finalmente un acto de amor, porque la huella sobre el cadáver es una pasión del alma, y el feminicidio, por más cruento y horroroso que pueda parecer, es un acto de amor, un acto de donación, y la donación también incluye una dosis de crueldad". Esas palabras causaron indignación entre estudiantes y directivos de la institución y llevaron a que el rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, solicitara a la Junta de Gobierno de la Universidad la remoción de Ruiz García como director del Instituto.