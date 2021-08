Acusan de fraude a un empresario que tenía 2 plantas en el Burj Khalifa y organizaba fiestas a lo Bollywood, pero luego quedó con enormes deudas

Un emprendedor indio poseía en el 2019 un patrimonio estimado por Forbes en más de 3.000 millones de dólares y llevaba una vida lujosa con fiestas y propiedades en el Burj Khalifa. Sin embargo, luego se descubrió que tenía más de 4.000 millones de dólares de deudas y ahora Bavagauthu Raghuram Shetty tiene que lidiar con varios acreedores.

Shetty nació en el estado indio de Karnataka en 1942 y emigró a los Emiratos Árabes Unidos en 1973. Entonces, según sus declaraciones, vendía cremas y tenía solo 7 dólares. No obstante, solo un año después, fundó NMC Health, que luego se convirtió en el mayor operador de atención médica privado en el país.

La compañía salió a la Bolsa de Londres en el 2012 y fue valorada en su apogeo, en agosto del 2018, en más de 8.000 millones de libras esterlinas (más de 11.800 millones de dólares).

Vida lujosa

El dinero ganado le permitió tener una vida lujosa. De esta manera, compró dos plantas enteras —la número 100 y 140— en el rascacielos Burj Khalifa de Dubái, actualmente la estructura más alta del mundo, señala The Economic Times. India Tv News reporta que las compró por 25 millones de dólares.

The South China Morning Post reporta que le gustaba organizar fiestas grandes a lo Bollywood y cita a medios locales que señalan, con referencia a documentos judiciales, que Shetty pagó 4,2 millones de dólares en el 2014 para hacerse con el 50% de un avión privado de otro multimillonario.

Por supuesto, el empresario tenía también una serie de coches de alta gama, entre ellos un Rolls-Royce Phantom y, según el portal CarToq, una limusina Mercedes-Maybach S600.

Deudas multimillonarias

En diciembre del 2019, la compañía Muddy Waters publicó un informe en el que manifestó que las operaciones de NMC Health tenían "sellos distintivos de fraude significativos", detallando que la empresa exageró el valor de sus activos y subestimó sus deudas. Se dio a conocer que NMC Health tenía deudas por más de 4.000 millones de dólares, que previamente no fueron reveladas.

Poco después se descubrió que la empresa especializada en servicios financieros Finablr —también fundada por Shetty— tenía una deuda de más de 1.000 millones de dólares.

El 15 de abril de 2020, Abu Dhabi Commercial Bank demandó al empresario, acusándolo de fraude grave. Mientras tanto, a peticiones de Credit Europe Bank (Dubái) y Abu Dhabi Commercial Bank fueron emitidas ordenes de congelación de sus activos en los EAU. Además, el Bank of Baroda indio intentó hacer cumplir las garantías personales respecto a las deudas, valoradas en más de 250 millones de dólares.

¿Qué dice Shetty?

Mientras tanto, el propio empresario niega haber participado en cualquier delito, aseverando que su firma fue falsificada en varios documentos. De acuerdo con sus declaraciones, ex altos empleados de sus empresas abrieron cuentas bancarias y solicitaron préstamos, entre otras actividades, sin que él fuera informado.

El empresario se encuentra actualmente en la India y una orden judicial no le permite abandonar el país. No obstante, Shetty quiere apelar la decisión. "Quiero limpiar mi nombre. Tengo mi familia allí [en los Emiratos Árabes Unidos]. No quiero morir con cualquier responsabilidad de mala fama", declaró, citado por The Nation.

Destacó que quiere volver a llevar a sus empresas al éxito y pagar todas las deudas: "Como hice estos 1.000 millones, haré más para reembolsar esos préstamos".

