El primer lugar de Latinoamérica con el Internet de Starlink: cómo el proyecto de Elon Musk cambia la vida de una remota aldea en Chile

Sotomó se unió al programa 'Better Than Nothing Beta'.

Starlink, empresa que forma parte de SpaceX, desarrolla un proyecto para el despliegue de 12.000 satélites como parte de una red en la órbita terrestre baja para proporcionar servicios de Internet de banda ancha.

En octubre del 2020 la compañía de Elon Musk creó un programa, denominado 'Better Than Nothing Beta', con el fin de realizar pruebas piloto tanto en EE.UU. como en otros países. Sotomó, localidad chilena situada en la región de Los Lagos, a unos 1.000 kilómetros al sur de la capital del país, pasó a ser la primera en América Latina con el Internet Starlink, informó el Gobierno de Chile.

La señal se recibe a través de una antena parabólica, instalada en julio de este año en el techo de la escuela local John F. Kennedy, que transmite a través de Wi-Fi a la mayoría de sus instalaciones y al patio exterior. Actualmente, el plan consiste en extenderlo al resto de la aldea. Solo funciona desde el mediodía hasta la medianoche, debido a un suministro limitado de diésel al generador que da energía a Sotomó, recoge Reuters.

No obstante, de acuerdo al único maestro de la escuela, Javier de la Barra, es un avance significativo, que es clave para cerrar la brecha digital entre Chile y su región. Por ejemplo, ahora, con tabletas proporcionadas por el Ministerio de Educación, los siete alumnos de la escuela pueden acceder al material de aprendizaje en línea, ver películas, visitar museos virtuales y probar videollamadas con niños de otros centros educativos.

Para Diego Guerrero, residente local de 7 años, la conexión estable a la Red es un sueño cumplido. "Me gusta mucho Internet porque podemos hacer la tarea de casa", señaló. "Es más rápido, y por eso podemos hacer más".

"Starlink fue diseñado para comunidades remotas como las de Caleta Sierra y Sotomó. La conectividad de alta velocidad puede tener un impacto transformador en estas comunidades", señaló la directora de operaciones de SpaceX, Gwynne Shotwell, al comentar el programa 'Better Than Nothing Beta'.