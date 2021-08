"No van a bostezar": La promesa de López Obrador sobre su nuevo libro (y la singular recomendación a sus adversarios políticos)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó este lunes su libro titulado "A la mitad del camino", un texto que recomienda leer a sus adversarios políticos y en el que se dedica a hacer un recuento de la relación que ha sostenido con el Gobierno de EE.UU., en especial, con el exmandatario Donald Trump.

"Les aseguro que no se van a aburrir, no van a bostezar, les va a gustar, aún cuando no estemos de acuerdo, porque eso es lo importante. No podemos tener un pensamiento único, eso no corresponde a la democracia", dijo el presidente mexicano al mostrar la portada del libro en su acostumbrada rueda de prensa matutina.

López Obrador agregó que el texto recoge el pensamiento y la acción que ha adelantado su gobierno durante los casi tres años de gestión. "En especial lo recomiendo a nuestros adversarios para que conozcan las razones, los argumentos, de lo que estamos llevando a cabo", aseveró.

La educación es fundamental para lograr el progreso con justicia. Conferencia matutina. https://t.co/nVs3BhAP1o — Andrés Manuel (@lopezobrador_) August 30, 2021

"A la mitad del camino" es el decimonoveno libro de López Obrador y el segundo que escribe como presidente de México. El primero de este par fue "Hacia una economía moral", que salió en circulación el 20 de noviembre de 2019.

De acuerdo al diario local Excelsior, este nuevo libro del presidente mexicano se divide en cuatro capítulos:

El presidente. Análisis de la situación actual de México. Política Exterior. Relación de México con otras naciones, en especial con EE.UU. Oposición. Relación que ha enfrentado con sus adversarios. Porvenir. Retos rumbo a la segunda mitad de su sexenio.

Otras publicaciones

El actual presidente mexicano ha publicado otros 18 libros sobre diferentes temas, a lo largo de su carrera política. Algunos de ellos son sobre sobre la historia de México, de Tabasco (su lugar de nacimiento), sus ideas y análisis de otros gobiernos, así como de las batallas electorales que ha enfrentado.

Algunas de estas publicaciones son: Los primeros pasos (1986); Del esplendor a la sombra. La República restaurada (1988); Tabasco, Víctima de un Fraude (1990); Fobaproa, expediente abierto (1999); La Mafia nos robó la presidencia (2007), La Mafia que se adueñó de México…y el 2012 (2010); No decir Adiós a la Esperanza (2012); Oye, Trump (2017) y 'A new hope for México' (2018).

El lanzamiento del nuevo título ocurre en víspera de la presentación de su Informe de Gobierno, prevista para el próximo miércoles 1º de septiembre.