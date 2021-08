"Pelearemos hasta las últimas consecuencias": La batalla legal de una empresa mexicana contra Elon Musk por la marca StarLink

La firma mexicana Stargroup mantiene una batalla legal contra la compañía estadounidense de Elon Musk, SpaceX, por el uso y propiedad del nombre de la marca StarLink en territorio mexicano.

"Pelearemos hasta las últimas consecuencias", dijo el director de Stargroup, José Aguirre Campos, en entrevista con El Financiero.

De acuerdo con Aguirre, StarLink es una de las seis marcas que tiene la firma en México —las otras son StarGo, StarLine, StarTV, StarKa y StarGroup— para prestar varios servicios; con esta, en particular, ofrecen internet satelital para zonas rurales, similar a la de Musk.

Registrada en 2015

La diferencia es que StarLink de Stargroup fue registrada en el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual (IMPI) en 2015, tres años antes de que SpaceX iniciara los trámites.

Según el relato de Aguirre, SpaceX solicitó la marca StarLink para operar en México y el IMPI le negó en dos ocasiones su uso, "porque ya estaba adecuadamente registrada" en el país.

SpaceX acudió al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, donde la Sala Especializada en Propiedad Intelectual de esa corte, pese a que el IMPI ya había negado el uso de la marca, falló en contra de Stargroup.

"Es sorprendente que en ese tribunal, cuando se llevan meses, hasta años, para que se decidan los fallos [...] en cuestión de días se falló en nuestra contra y se cometió una injusticia", denunció Aguirre.

De acuerdo con el denunciante, los abogados de SpaceX alegaron ante el tribunal que la marca no estaba en uso en México y que cuando fue registrada se hizo supuestamente a nombre personal de Aguirre y no de Stargroup.

"Es público y conocido (que en) todo México damos servicios con esa marca de StarLink", señaló Aguirre. Sobre el otro argumento, indicó que "cualquier empresa mexicana estaría en riesgo de perder su marca: "Antes de hacer un negocio, primero registras la marca, porque no puede ser en sentido contrario".

Ante el fallo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, StarGroup inició un proceso de amparo contra SpaceX y esperan un fallo a favor.

"No vendemos la marca"

Aguirre asegura que antes del litigio, SpaceX trató de comprarles la marca, a lo cual Stargroup se negó "y ya no hubo más comunicación".

"Les dijimos que no era el camino, que si quieren podemos hacer negocios, que la marca no estaba en venta, cosa que no les interesó y procedieron ellos legalmente contra nosotros", mencionó.

Además, insistió: "No vendemos la marca".