Rusia comenzó pruebas de un submarino robótico 'detector' de sumergibles enemigos

Nuevos drones submarinos, diseñados para la búsqueda y seguimiento de naves subacuáticas enemigas, se encuentran ya en fase de pruebas en Rusia, reveló la oficina de diseños Rubín durante la exposición de armas Army-2021, que se celebró la semana pasada cerca de Moscú.

"Los robots, a diferencia de los submarinos 'clásicos', también pueden utilizar métodos no ocultos para buscar al enemigo, tales como la hidroacústica activa", señaló un portavoz de la compañía, citado por RIA Novosti. "Debido a su pequeño tamaño y maniobrabilidad, destruir un aparato de este tipo no solo es difícil, sino también económicamente no rentable", explicó.

"Otra opción es construir sumergibles muy grandes, con un desplazamiento de decenas de toneladas, que consumen mucha energía y albergan sofisticados equipos de detección. Estos dispositivos ya se han desarrollado y están siendo sometidos a pruebas", sostuvo al precisar que se utilizarán para buscar y rastrear submarinos enemigos.

Rubín ya tiene un exitoso historial en la construcción de sumergibles no tripulados. En 2019, el Vitiaz-D fue el primer vehículo del mundo completamente autónomo en sumergirse hasta el fondo de la Fosa de las Marianas, el punto más profundo del mar.

A principios de este año, Rubín presentó el proyecto del primer buque patrullero de superficie con capacidad de buceo. El Strazh, como se le conoce, sera la primera nave creada por la compañía para clientes extranjeros bajo el nombre genérico de BOSS (Border and Offshore Submersible Sentry).