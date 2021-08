El ministro de Trabajo de Perú pone su cargo "a disposición", en medio de acusaciones cruzadas de "terrorismo" y 'terruqueo'

El ministro de Trabajo de Perú, Íber Maraví, aclaró la noche de este lunes que ha puesto su cargo a disposición del presidente Pedro Castillo, pero aseguró que no ha presentado "ninguna carta de renuncia".

El futuro del todavía titular de la cartera laboral es incierto, dado que, ante presiones de la oposición, que reclama su salida por presuntos vínculos con la organización guerrillera Sendero Luminoso, el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, le pidió la renuncia.

"Efectivamente me recomendó presentar mi renuncia al cargo, sin embargo, mi persona no ha presentado ninguna renuncia, más bien lo que acabo de hacer ahora es poner a disposición mi cargo ante el presidente quien, como jefe de Estado, tendrá que evaluar y decidir lo que él crea pertinente", declaró anoche Maraví ante periodistas que aguardaban su salida del Palacio de Gobierno.

LO ÚLTIMO | Iber Maraví: En ningún momento le he dicho al premier Bellido que he presentado mi renuncia. Los ministros estamos a disposición del presidente ► https://t.co/WAgcNzGC9Ipic.twitter.com/4PLXVPW6WB — Canal N (@canalN_) August 31, 2021

Por el momento, el mandatario izquierdista de Perú Libre no se ha pronunciado. Maraví dijo no tiene "ninguna imputación" en su contra y que espera que Castillo "no le de la razón a la ultraderecha".

Tras otorgarle el viernes el voto de confianza al gabinete de Pedro Castillo, desde varias bancadas del Congreso, dominado por la centro derecha, comenzaron a reclamar la salida del ministro de Trabajo, después de que la prensa difundiera un informe policial que lo vincula con presuntas acciones "terroristas" durante protestas estudiantiles ocurridas en 2004.

El Gobierno ha negado toda relación de su equipo con la violencia política, y denuncia un constante 'terruqueo' por parte de la prensa y los espacios conservadores. La palabra 'terruqueo' proviene de 'terruco', como se llama despectivamente en Perú a quienes son acusados de terroristas, en ocasiones solo por tener un pensamiento de izquierda o progresista.

En una nota pública difundida el lunes en redes sociales, Maraví ha rechazado de plano las denuncias en su contra. En el texto, aseveró que con esto la oposición busca "dañar la imagen del Gobierno", y reafirmó que no tiene "ninguna investigación policial en curso ni tampoco una sentencia condenatoria firme ni consentida".

Respecto a las acusaciones político-mediáticas en mi contra, quiero aclarar ante la opinión pública una vez más, que estas acusaciones son carentes de fondo, solo pretenden mancillar mi imagen y distraer la atención de los asuntos importantes que se están impulsando en mi gestión pic.twitter.com/GrIhB7Fhww — Iber Maraví (@iber_maravi) August 30, 2021

La misiva le fue entregada al presidente Castillo, a quien le puso su cargo a disposición: "Tomo esta decisión no porque sea indefendible mi situación, sino porque aun cuando me asiste la Ley, la razón y tengo la moral alta e intacta, no quiero que los irracionales golpes que me da la ultraderecha y la prensa mal intencionada trasciendan contra el Gobierno del Pueblo liderado por usted, señor presidente".

El mencionado informe policial de 2004 señala a Maraví por terrorismo en la modalidad de "instigación", en el marco de las protestas estudiantiles convocadas en el departamento de Ayacucho.

Investigan el origen de los fondos en la campaña de Perú Libre

El pasado domingo, la Fiscalía de Perú y la Policía Nacional allanaron siete inmuebles del partido Perú Libre y su líder, Vladimir Cerrón, en el marco de una investigación por supuesto lavado de dinero, y para establecer el origen de los fondos utilizados para la campaña electoral.

Según informó el diario La República, el fiscal especializado en lavado de activos Richard Rojas Gómez solicitó a los representantes de la organización política información contable sobre la procedencia de esos recursos.

En ese marco, dos exfuncionarios de la Dirección de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Junín, administrado por Perú Libre, declararon como colaboradores de la Fiscalía que parte de las coimas que se cobraban a los usuarios de dicha dependencia para la obtención de licencias de conducir, era destinada a las actividades del partido.