Pierde su cartera con el permiso de conducir dentro y se convierte en un meme de TikTok

Gary Lee, de 33 años, perdió este jueves su cartera con su permiso de conducir en Rockaway Beach (Nueva York, EE.UU.), convirtiéndose en un meme de TikTok después de que alguien la encontrara, informa Insider.



Una usuaria identificada como @senasoup publicó un vídeo en esta red social en el que mostraba el carnet, con el rostro del hombre y un mensaje en el que le pedía que se pusiera en contacto con ella para devolverle el objeto perdido.

Fue entonces cuando la grabación se hizo viral, acumulando más de 25 millones de reproducciones y 4 millones de 'me gusta' en solo tres días.

Cientos de personas pusieron el nombre de Gary Lee y su imagen como foto de perfil en sus respectivas cuentas de TikTok. Algunos incluso se hicieron pasar por sus familiares o mascotas, inundando la sección de comentarios.

Un amigo de Lee vio el vídeo y se puso en contacto con su creadora. Entonces, el hombre se hizo una cuenta en TikTok, @therealgarylee5, para escribir a la mujer. Poco después se reunió con ella en Manhattan y recuperó su cartera tras demostrar que era su propietario.

"Mi amigo me avisó y no lo podía creer", explicó Lee al medio estadounidense. "Se propagó tan rápido. Todos los demás comentarios eran [de] cuentas falsas […] me pareció gracioso que todas esas personas fingieran ser yo", añadió, al tiempo que se mostró agradecido por haber recuperado su billetera con todo su contenido.

