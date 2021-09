Un intérprete que participó hace 13 años en el rescate de Biden tras un aterrizaje forzoso en Afganistán le pide ayuda para dejar el país

Un intérprete llamado Mohammed que hace trece años participó en una operación de rescate del entonces senador Joe Biden, que quedó varado tras el aterrizaje forzoso de su helicóptero en un remoto valle de Afganistán, le pide al ahora presidente de EE.UU. que le ayude a salir de su país, informó este martes The Wall Street Journal.



En 2008, dos helicópteros Black Hawk del Ejército estadounidense se vieron obligados a llevar a cabo un aterrizaje de emergencia en un remoto valle situado a unos 30 kilómetros de la base aérea afgana de Bagramdebido a la mala visibilidad causada por una tormenta de nieve. A bordo iban tres senadores de EE.UU.: Joe Biden, John Kerry y Chuck Hagel.

El intérprete, que entonces tenía 36 años y trabajaba para el Ejército de EE.UU., fue parte del equipo que condujo varias horas hacia el lugar para ayudarles.

"No me olvides aquí"

"Hola, señor presidente: sálveme a mí y a mi familia", declaró Mohammed al diario. "No me olviden aquí", añadió, asegurando que está muy asustado y que no puede salir de su casa, donde se esconde de los talibanes* junto a sus cuatro hijos.

Mohammed asegura que lleva años intentado abandonar el país, pero que no ha podido lograr debido a los procesos burocráticos. Asimismo, detalla que cuando el movimiento talibán se hizo con el poder de Afganistán, se dirigió al aeropuerto de Kabul, donde las fuerzas estadounidenses le dijeron que solo podía embarcar en un avión sin su familia, por lo que decidió quedarse.

El pasado 15 de agosto, los talibanes tomaron Kabul, la capital del país, y dieron por finalizada su ofensiva en todo Afganistán. El presidente Ashraf Ghani renunció a su cargo y abandonó el país.

El último avión

Los avances de la insurgencia se intensificaron durante la última fase de la retirada definitiva del contingente internacional liderado por EE.UU., que comenzó el pasado mes de abril. Se cree que el movimiento se ha hecho con el control de una gran cantidad de equipos estadounidenses, incluidas armas, automóviles y aviones.

El último avión militar estadounidense partió de Afganistán este lunes, poniendo así fin a casi 20 años de guerra. Sin embargo, altos funcionarios de EE.UU. han dicho que continuarán los esfuerzos diplomáticos para evacuar a los estadounidenses y afganos "vulnerables".

Los talibanes han anunciado que ofrecerán una amnistía a todos los afganos que hayan trabajado para las fuerzas respaldadas por Occidente. No obstante, surgen informaciones que apuntan a que algunos combatientes de dicho movimiento buscan a esas personas y amenazan a sus familias.

* El movimiento talibán, designado como "organización terrorista" por el Consejo de Seguridad de la ONU, está declarado como grupo terrorista y prohibido en Rusia.