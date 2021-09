Muere de covid-19 un exagente de la CIA que afirmaba que el coronavirus era un "engaño"

Un exagente de la CIA que se había hecho famoso por sus teorías de conspiración y que afirmaba que el covid-19 era un "engaño", murió en Florida, Estados Unidos, tras infectarse con el virus. Incluso después de dar positivo insistía en la inexistencia del coronavirus y se negaba a recibir la vacuna.

"No me voy a vacunar, aunque hoy he dado positivo para lo que sea que llamen covid", escribió el 17 de agosto en su blog Robert David Steele, quien afirmaba que existía una colonia en Marte donde la Nasa tiene niños de esclavos después de secuestrarlos.

En su última publicación, acompañada de una foto en la que aparece conectado a un ventilador, Steele sonaba bastante positivo en cuanto a su recuperación, a pesar de que sus pulmones ya fallaban. "[...] Lo fundamental es que mis pulmones no funcionan. La buena noticia es que sobreviviré con unos días de descanso", escribió el hombre, que aseveró que estaba vivo solamente gracias a que tuvo una red que lo llevó a un buen hospital.

El lunes, un amigo suyo y compañero en las teorías de la conspiración, Mark Tassi, dio a conocer la noticia de muerte del exoficial de la CIA. En un video, Tassi calificó el incidente de "sospechoso" y lanzó varias acusaciones contra la administración del hospital en el que Steele estaba ingresado, afirmando que su salud se había deteriorado después de recibir tratamiento para el covid-19.

"Se encontraba bien hasta que le pusieron Remdesivir [fármaco aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) para el tratamiento de covid-19]. [...] Esto provocó inmediatamente que sus niveles de oxígeno disminuyeran. Inmediatamente empezaron a intimidar a la familia para obligar a conectarlo a un ventilador," dijo Tassi.