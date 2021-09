"Hablaba más de su hijo que del mío": padre de un marine asesinado en Kabul describe a Biden 'ladrándole' en una ceremonia

El pasado 26 de agosto, a pocos días de completar la retirada de las fuerzas estadounidenses de Afganistán, se produjeron dos explosiones cerca del aeropuerto internacional de Kabul. Al menos 170 personas murieron y decenas resultaron heridas en los ataques, llevados a cabo por dos terroristas suicidas.

Entre los fallecidos se encontraban 13 militares norteamericanos, cuyos cuerpos fueron transportados a bordo de un Boeing C-17 Globemaster III hacia la base aérea de Dover, en el estado de Delaware. Los ataúdes fueron recibidos con una ceremonia solemne la mañana del 29 de agosto, a la que asistieron las familias de los militares caídos, así como el presidente Joe Biden y otros altos funcionarios.

"Nunca olvides ese nombre"

Ahora, varios padres de los marines asesinados en los atentados han revelado los detalles de su tenso encuentro con Biden durante la ceremonia de homenaje en Dover. Mark Schmitz inicialmente no quería reunirse con el mandatario, pero cambió de opinión tras considerar que le debía a su hijo, Jared, decirle al presidente lo que tenía en mente.

"Lo miré directamente a la cara, fue como un concurso de miradas de niños para ver quién iba a parpadear primero", comentó Mark a NPR. "Seguía mirando hacia otro lado. No tenía muchos buenos pensamientos sobre el hombre, simplemente me quedé allí en silencio, mirando".

El hombre comentó a Fox News que su reunión no fue agradable, y agregó que el presidente mencionó más a su propio hijo fallecido, el exfiscal general del estado de Delaware, Joseph 'Beau' Biden III, que a Jared. "Hablaba un poco más de su propio hijo que de mi hijo, y eso no me cayó bien", admitió.

La madre de Jared Schmitz le mostró a Biden una foto de su hijo, y Mark afirmó que el mandatario simplemente la miró "y murmuró algo".

"Realmente no pude entender lo que dijo. Mientras miraba esta foto de mi hijo, le dije rotundamente: 'Ese es Jared, ese es Jared Schmitz. Nunca olvides ese nombre y no olvides el nombre de los otros 12. Necesitas dedicar un tiempo a aprender sus historias, quiénes eran'", detalló el hombre.

Mark aseguró que Biden contestó diciendo que "conoce sus historias", pero usando un tono "más o menos […] como un ladrido, porque no sé de qué otra manera describirlo realmente".

"Mi primer pensamiento fue: 'Eso es literalmente imposible, ¿y por qué discutes conmigo?", continuó el hombre. "Y luego, por supuesto, vuelve a mencionar a su hijo".

A continuación, Biden le mostró una tarjeta que guarda en su bolsillo con el número "+13", que afirmó llevar consigo todos los días para recordar a los miembros del servicio asesinados en Kabul, señaló Mark, admitiendo que esto para el líder estadounidense "también tenía que ser una de las cosas más difíciles del mundo".

* El movimiento talibán, designado como "organización terrorista" por el Consejo de Seguridad de la ONU, está declarado como grupo terrorista y prohibido en Rusia.