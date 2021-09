Reuters: Semanas antes de la caída de Kabul, Biden presionó a Ghani para crear la "percepción" de que los talibanes no estaban ganando

Menos de un mes antes de que los talibanes se hicieran con el control de Afganistán, el presidente de EE.UU., Joe Biden, instó a su par afgano, Ashraf Ghani, a mostrar una defensa militar más capaz para cambiar la "percepción" de los avances significativos de los insurgentes.

El mandatario norteamericano transmitió ese mensaje en una llamada telefónica de 14 minutos el 23 de julio, según se desprende de la impactante transcripción de la conversación obtenida por Reuters, antes de que el 15 de agosto Ghani huyera del palacio presidencial y los talibanes entraran en Kabul.

Ninguno de los dos líderes discutió la amenaza de una inminente toma del poder de los talibanes en su última llamada telefónica, según el medio, pero un tema fue recurrente: Biden insistía en que la situación necesitaba mejorar para cambiar la óptica en el último mes antes de que Estados Unidos completara su retirada de Afganistán.

"No necesito decirle que la percepción en todo el mundo y en partes de Afganistán, creo, es que las cosas no van bien en términos de la lucha contra los talibanes", dijo Biden a Ghani, según extractos de la llamada obtenidos por Reuters. "Y es necesario, sea cierto o no, es necesario proyectar una imagen diferente".

Dos semanas antes de la llamada, el 8 de julio, Biden afirmó a los periodistas que era "muy poco probable" que los talibanes tomaran el control de Afganistán. Esa predicción resultó ser completamente incorrecta, como se ha constatado. Los talibanes se apoderaron rápidamente de Kabul después de que las Fuerzas de Seguridad Nacional afganas presentaran poca resistencia, lo que llevó a Ghani a huir del país.

En la llamada telefónica, Biden aconsejó a Ghani que reuniera a otros líderes afganos anteriores y actuales para mostrar la unidad del Ejército afgano. Según el presidente estadounidense, estos pasos "cambiarán la percepción, y creo que eso cambiará muchísimo".

"Tienes el mejor Ejército"

Durante aquella conversación, el mandatario norteamericano se comprometió a brindar asistencia continua de Estados Unidos al Ejército afgano, calificándolo como superior a los talibanes, si Ghani podía demostrar un plan.

"Claramente tienes el mejor Ejército", destacó Biden, según la transcripción de Reuters. "Tienes 300.000 tropas bien armadas contra 70.000-80.000, y son claramente capaces de luchar bien. Continuaremos brindando apoyo aéreo cercano, si sabemos cuál es el plan y lo que estamos haciendo. Y hasta el final de agosto, y quién sabe qué después de eso".

Sin embargo, el líder afgano no pareció tener mucha confianza en Biden. "Señor presidente, nos enfrentamos a una invasión a gran escala, compuesta por los talibanes, la planificación y el apoyo logístico totales de Pakistán, y al menos 10.000-15.000 terroristas internacionales", detalló Ghani, suplicando a su homólogo norteamericano que "esa dimensión debe ser ser tenida en cuenta".

Además, Ghani aseveró a Biden que los salarios en el Ejército afgano no habían aumentado en una década y agregó: "Necesitamos hacer algunos gestos para unirlos a todos". Solicitó más ayuda de Estados Unidos para apoyar a su fuerza aérea y aseveró que "los talibanes no mostraban ninguna inclinación" a negociar.

"Podemos llegar a la paz sólo si reequilibramos la situación militar", recalcó Ghani. "Seremos capaces de unirnos. Su garantía de apoyo es muy importante para permitirnos movilizarnos realmente en serio".