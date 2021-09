"Hay que atender las causas": López Obrador enviará una carta a Biden para insistir en el financiamiento a Centroamérica para atender la migración

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este jueves que enviará una carta al presidente de EE.UU., Joe Biden, para insistir en el financiamiento a Centroamérica para atender las causas de la crisis migratoria.

El anuncio del mandatario mexicano se da luego de que una nueva caravana migrante fuera contenida por agentes migratorios y la Guardia Nacional con un uso excesivo de la fuerza, lo que desató críticas al Gobierno mexicano.

"Se lo voy a volver a plantear al presidente Biden. La semana próxima a más tardar le envío una carta. Porque no podemos solo estar reteniendo, hay que atender las causas. La gente no sale por gusto de sus pueblos, no abandona a su familia por gusto, lo hacen por necesidad", dijo López Obrador.

"No es conveniente sólo fincar el plan migratorio en el pie de la contención, porque queda cojo. Se requiere la cooperación para el desarrollo. Se necesita que haya inversión en Centroamérica", agregó.

El Instituto Nacional de Migración (INM) de México suspendió a dos agentes por su "actuación indebida" durante un operativo carretero implementado el 28 de agosto en Tuzantán, Chiapas, luego de que fueran captados pateando a un migrante sometido por elementos de la Guardia Nacional.

En agosto pasado, funcionarios de México y EE.UU. acordaron gestionar flujos migratorios ordenados, seguros y regulares con respeto a los derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de asilo.

Sin embargo, varias agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han manifestado preocupación por la nueva práctica de EE.UU. de trasladar en avión a migrantes centroamericanos hacia el sur de México para deportarlos sin que se atiendan sus solicitudes de refugio.