La obra de Banksy que se autodestruyó al ser vendida se volverá a subastar

La casa británica de subastas Sotheby’s volverá a subastar en octubre la obra del artista callejero Banksy, llamada 'Girl with Balloon' ('Chica con globo'), que se autodestruyó al ser vendida.

En esta ocasión, Sotheby’s pondrá a la venta la nueva versión de la obra bajo el título 'Love is in the bin' ('Amor en la papelera') el 14 de octubre. Se estima que el precio de la pieza podría alcanzar 6 millones de libras esterlinas (8,3 millones de dólares), seis veces más de su valor anterior. La parte inferior de la imagen permanece cortada.

En octubre de 2018, la casa de subastas vendió la obra 'Girl with a Balloon' del año 2006 por más de 1,2 millones de dólares. No obstante, la pieza fue cortada en pequeñas tiras por una trituradora oculta en el marco de la pintura tras el cierre de la puja.