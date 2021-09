La gimnasta israelí que venció a la rusa Avérina en los JJ.OO. no participará en el Campeonato Mundial de este año "por razones profesionales"

La campeona olímpica de gimnasia rítmica israelí Linoy Ashram no participará en el Campeonato Mundial de Gimnasia Rítmica este año, informó este sábado TASS.

Según el reporte, la Federación Israelí de Gimnasia destacó que su deportista no formará parte de la competición que se celebrará en Kitakyushu (Japón) desde el 18 al 24 de octubre. "Por razones profesionales, hemos decidido no participar en el Campeonato del Mundo de Gimnasia Rítmica de este año", comunicó el organismo a la agencia rusa de noticias.

El pasado 7 de agosto, Ashram ganó el oro en gimnasia rítmica individual en los Juegos Olímpicos de Tokio, a pesar de dejar caer la cinta durante su intervención, mientras que la rusa Dina Avérina quedó como segunda. Según Irina Víner-Usmánova, la entrenadora de las gimnastas rusas, Avérina "lo hizo todo limpiamente, no se equivocó en el último ejercicio", y calificó el arbitraje de "una flagrante injusticia".

Por su parte, el ministro de Deportes de Rusia, Oleg Matytsin, afirmó que, para Rusia, "Dina Avérina es la verdadera campeona" de los Juegos Olímpicos de este año, que "merecía ganar el oro".

Posteriormente, la representante del país eslavo confesó que ya no necesita "la medalla de oro", sino "la verdad y justicia para que en el futuro juzguen a las gimnastas rusas de manera justa". También señaló que no puede evaluar el arbitraje en los JJ.OO. de este año, porque no lo entiende.

Esta es la primera vez desde 1996 que los deportistas rusos se quedan sin el oro en gimnasia rítmica individual.