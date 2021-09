Un estudio confirma que el uso de antibióticos aumenta el riesgo de cáncer de colon

Un estudio publicado en la revista del Instituto Nacional del Cáncer de la Universidad de Oxford (Reino Unido) confirmó que el uso prolongado de antibióticos puede aumentar el riesgo de cáncer colorrectal, entre los cinco a diez años subsiguientes, al sufrir una alteración la microbiota intestinal.

Esta afirmación se basa en un estudio comparativo de 40.000 casos de cáncer del Registro Sueco de Cáncer Colorrectal, con un grupo de 200.000 individuos sin cáncer, parte de la población sueca en general, que se llevó a cabo por un grupo de investigadores de la Universidad de Umea en Suecia.

"Los resultados subrayan el hecho de que hay muchas razones para ser restrictivo con los antibióticos. Aunque en muchos casos la terapia con antibióticos es necesaria y salva vidas, en el caso de dolencias menos graves que se pueden curar de todos modos, hay que tener precaución. Sobre todo para evitar que las bacterias desarrollen resistencia, pero, como muestra este estudio, también porque los antibióticos pueden aumentar el riesgo de padecer un futuro cáncer de colon", explicó Sophia Harlid, una de las autoras del estudio.

Los especialistas descubrieron que tanto mujeres como hombres que tomaron antibióticos durante más de seis meses tenían un riesgo 17 % mayor de desarrollar cáncer en el colon ascendente, la primera parte del colon a la que llegan los alimentos después del intestino delgado, que los que no recibieron ningún antibiótico. Sin embargo, no se encontró un mayor riesgo de cáncer en el colon descendente.

Para entender este riesgo, los científicos también estudiaron un medicamento bactericida no antibiótico utilizado contra las infecciones urinarias que no afecta al microbioma. Así, descubrieron que no hubo diferencias en la frecuencia de cáncer de colon en quienes tomaron este fármaco, lo que sugiere que es el impacto de los antibióticos en el microbioma lo que aumenta el riesgo de cáncer.

Aunque la investigación solo abarca los antibióticos administrados por vía oral, incluso los fármacos de este tipo intravenosos pueden afectar a la microbiota del sistema intestinal. Sin embargo, Harlid mencionó que "no hay absolutamente ningún motivo de alarma por el simple hecho de haber tomado antibióticos. El aumento del riesgo es moderado y el efecto sobre el riesgo absoluto para el individuo es bastante pequeño".